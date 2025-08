Piratininga: abertas inscrições de cursos do Projeto Caminho da Capacitação Estudo profissionalizante de panificação e açougue: aulas começam dia 11 de agosto Record Paulista|Do R7 06/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h30 ) twitter

A carreta do Projeto Caminho da Capacitação, com cursos profissionalizantes de Panificação e Açougue está chegando em Piratininga. E as inscrições já estão liberadas!

PERÍODO DO CURSO: 11 a 22 de agosto

TURMAS: (15 vagas por turno)

* Manhã das 8h às 12h

‌



* Tarde 13h às 17h

* Noite 18h às 22h

‌



Carga horária: 40h

Idade mínima: 18 anos

‌



A Carreta ficará localizada no jardim central (próximo a Igreja Matriz)

Corre garantir sua vaga e se qualificar!

A inscrição é feita online, é rápida e sem complicação! Não deixe para a última hora!

Acesse o site: www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br e garanta sua vaga!

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do governo do Estado no combate à pobreza. O programa está inserido no Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Em Piratininga, o Caminho da Capacitação foi solicitado à presidente do Fundo de Solidariedade do Estado, Cristiane Freitas, pela primeira dama e presidente do Fundo Social Municipal, Josiane Matos. A carreta irá oferecer cursos gratuitos de panificação e açougue visando atender uma demanda local do mercado de trabalho. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.