Piratininga oferece capacitação para preparação e venda de alimentação diet e light O curso é uma parceria com o Sebrae Record Paulista|Do R7 11/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h26 )

A Prefeitura Municipal de Piratininga, em parceria com o Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para mais uma oportunidade imperdível de capacitação profissional: o curso “Prepare e Venda Pratos Diet e Light”. A formação faz parte do programa Empreenda Rápido e tem como objetivo ensinar técnicas de culinária saudável e noções de gestão para quem deseja empreender ou se especializar na área de gastronomia.

Com a crescente busca por uma alimentação mais equilibrada, o mercado de produtos diet e light tem se mostrado promissor. Pensando nisso, o curso oferece um conteúdo completo, que alia teoria e prática, voltado para a elaboração de receitas saudáveis, saborosas e com apelo comercial.

Estrutura do curso:

* Módulo Técnico: de 04 a 14 de agosto (aulas de segunda a quinta-feira)

‌



* Módulo de Gestão: dias 18 e 19 de agosto

* Horário: das 18h às 22h

‌



* Local: Cozinhalimento – Rua Manoel Pedro Carneiro, 110

Voltado para maiores de 18 anos, o curso é uma excelente porta de entrada para quem deseja iniciar um negócio na área da alimentação ou expandir suas opções de cardápio com foco na culinária saudável.

‌



As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.gle/FVCJ2ifTPzdytnZR8

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone da unidade do Sebrae Aqui: (14) 99751-9784