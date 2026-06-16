Plataforma gratuita promete ampliar visibilidade de jovens talentos do futebol brasileiro BaseID cria identidade esportiva digital para atletas de 7 a 17 anos e busca conectar jogadores a clubes, olheiros e oportunidades no Brasil e no exterior

Foto: Divulgação

O Brasil é reconhecido mundialmente como o país do futebol, mas a realidade enfrentada por milhares de jovens atletas ainda é desafiadora. De acordo com dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Internacional de Futebol (FIFA), apenas um em cada 7 mil atletas em formação consegue chegar ao futebol profissional. Além disso, cerca de 98% dos jovens que passam pelas categorias de base não alcançam o profissional, enquanto apenas 0,3% chegam a atuar em clubes da Série A.

Diante desse cenário, a startup brasileira BaseID aposta na tecnologia para ampliar a visibilidade de atletas entre 7 e 17 anos. A plataforma funciona como um portfólio esportivo digital gratuito, reunindo informações, estatísticas e registros da trajetória dos jogadores em um único ambiente.

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Criada pelos empreendedores Rodrigo Zulim e Thiago Viola, a ferramenta permite que atletas e familiares cadastrem dados como posição em campo, pé dominante, histórico em clubes, títulos conquistados, número de gols e assistências, além de fotos e vídeos de lances.

“O objetivo é que a plataforma se torne o padrão de apresentação de qualquer atleta. Queremos que o talento e a dedicação sejam os fatores decisivos para uma oportunidade, independentemente da condição financeira ou dos contatos que a família possua”, afirma Rodrigo Zulim, cofundador da BaseID.

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Identidade esportiva permanente

Segundo os idealizadores, um dos principais problemas enfrentados por jovens jogadores durante seletivas e avaliações é a falta de um histórico esportivo consolidado. A cada nova peneira, informações precisam ser preenchidas novamente, dificultando o acompanhamento da evolução do atleta.

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Para solucionar essa questão, a BaseID criou uma identidade esportiva digital permanente, acessível por meio de um QR Code. O perfil acompanha o jogador ao longo de sua trajetória e pode ser compartilhado em avaliações, campeonatos e processos seletivos.

Crescimento sem investimento em mídia

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Lançada recentemente, a plataforma já registra resultados expressivos. Em cerca de 70 dias de operação, a BaseID contabilizou 410 atletas cadastrados de forma orgânica, sem investimento em campanhas publicitárias.

Segundo a empresa, os perfis já somam mais de 37 mil visualizações, incluindo acessos realizados em mais de dez países. A plataforma também reúne atletas internacionais, um integrante da seleção brasileira de base e mantém relacionamento com quatro grandes clubes do estado de São Paulo.

A expectativa da startup é alcançar a marca de 3 mil atletas cadastrados até o final de 2026.

Mercado em transformação

A BaseID avalia que o futebol de base ainda opera, em grande parte, com processos considerados analógicos. O ecossistema reúne milhares de escolinhas, academias e clubes, movimentando um mercado amplo, mas que ainda enfrenta desafios relacionados à gestão de informações e à descoberta de talentos.

A proposta da plataforma é conectar atletas, famílias, clubes, escolinhas, empresários e observadores técnicos em um ambiente digital único, facilitando a busca por informações e oportunidades.

Planos de expansão

Além do cadastro gratuito, a empresa planeja lançar novos serviços e modelos de assinatura. Entre os projetos em desenvolvimento estão programas de intercâmbio esportivo, módulos de treinamento, acompanhamento de performance física e expansão da tecnologia para outras modalidades esportivas.

Atualmente, a BaseID também busca investimentos para acelerar o crescimento da operação e ampliar sua presença no mercado nacional.

“Existe muito talento sem visibilidade no futebol brasileiro. A tecnologia pode ajudar a reduzir essa distância entre potencial e oportunidade”, destaca Thiago Viola, cofundador da plataforma.

Sobre a BaseID

A BaseID é uma plataforma brasileira voltada à criação de identidades esportivas digitais para atletas das categorias de base. O objetivo é ampliar a visibilidade de jovens talentos e facilitar a conexão com clubes, escolinhas, empresários e observadores técnicos.