Porco à Paraguaia chega à 14ª edição com renda destinada ao combate ao câncer infantil em Bauru Evento acontece no próximo dia 5 de outubro, na Hípica Record Paulista|Do R7 26/09/2025 - 14h01 (Atualizado em 26/09/2025 - 14h01 )

O Lions Clube Bauru Bela Vista realiza no próximo dia 5 de outubro, na Sociedade Hípica de Bauru, a 14ª edição do tradicional Porco à Paraguaia.

O evento beneficente, já consolidado no calendário da cidade, tem como objetivo arrecadar recursos para ações de combate ao câncer infantil, em parceria com o Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Estadual e a Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC).

Toda a renda obtida com a venda dos convites será destinada ao custeio de exames específicos, iniciativas de apoio às famílias de pacientes e projetos de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce.

Entre as ações previstas está a realização de visitas em todas as escolas municipais de educação infantil de Bauru, ampliando o alcance da informação e incentivando a detecção antecipada da doença.

O ingresso individual custa R$ 80 e dá direito ao almoço completo, preparado no estilo típico do Porco à Paraguaia. As bebidas serão comercializadas à parte. Para animar o público, a programação inclui música ao vivo e um show de prêmios, tornando o encontro também uma oportunidade de confraternização.

Mais informações e reservas de ingressos podem ser feitas pelo WhatsApp (14) 99784-5525, com o associado Edmilson Cabelo.