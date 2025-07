Prefeita Suéllen Rosim anuncia dois novos secretários e mudança no DAE em Bauru Entre as novidades, ex-prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado Record Paulista|Do R7 22/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h21 ) twitter

As novas Secretarias de Habitação e de Governo de Bauru já tem seus titulares definidos. As duas pastas foram criadas com o novo organograma, e tiveram seus secretários anunciados pela prefeita Suéllen Rosim nesta terça-feira (22), assim com o novo presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

A Secretaria de Habitação terá como titular Anderson Prado, ex-prefeito de Lençóis Paulista por dois mandatos, de 2017 a 2024. Prado também foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista.

A Secretaria de Governo terá à frente Renato Purini, marido de Suéllen, que era presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) desde o ano passado. Purini também já foi secretário de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico e vereador de Bauru, onde ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal.

Por fim, o DAE passa a ter como presidente o engenheiro civil João Carlos Viegas da Silva, que possui mais de 40 anos de experiência em obras e no segmento de saneamento básico.

Renato Purini e Viegas assumem os novos cargos nesta quarta-feira (23), enquanto Prado assume a partir de segunda-feira (28). As nomeações serão publicadas nos próximos dias no Diário Oficial. A prefeita Suéllen Rosim também vai nomear o titular da Secretaria de Comunicação e Eventos nos próximos dias.