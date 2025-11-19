Prefeitura de Agudos inaugura canil municipal Setor vai ter ênfase na melhoria e promoção da proteção animal

Na manhã desta terça-feira (18), a Prefeitura de Agudos, por meio da Secretaria de Agricultura, inaugurou o Canil Municipal, resultado de um trabalho estruturado voltado ao fortalecimento das políticas de proteção animal no município.

Canil municipal vai receber e cuidar de animais

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rafael Lima, do vice-prefeito Edersom Roberto Mainini (Kucão), dos vereadores Joster, Billy, Borebi, Durães, Leandro, Xixo, Thais THZ e Amanda, além de secretários, diretores municipais e representantes de entidades de defesa animal.

O Canil Municipal tem caráter temporário e protetivo, destinado exclusivamente ao acolhimento de cães vítimas de maus-tratos ou em situação de vulnerabilidade comprovada. O espaço não funcionará como abrigo permanente, hospedagem ou canil comercial.

A estrutura conta com 20 baias e suporte técnico da equipe da Secretaria de Agricultura, incluindo médicos veterinários responsáveis pelos cuidados necessários. Os animais acolhidos receberão microchip e serão posteriormente encaminhados para adoção responsável.

Durante o evento, o prefeito Rafael Lima destacou que a entrega do equipamento representa um avanço na política municipal de proteção animal e reafirma o compromisso da administração com o tema:

“Hoje é um dia de realização. Estamos concretizando um compromisso assumido com a população e avançando na proteção animal em Agudos. O novo Canil Municipal representa mais do que uma estrutura: simboliza respeito, responsabilidade e a atuação de uma gestão que cuida das pessoas e também dos animais. Com trabalho sério e determinação, seguimos transformando realidades e construindo uma cidade mais justa, humana e acolhedora para todos.”