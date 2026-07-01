Prefeitura de Agudos passa a oferecer atendimento presencial da Receita Federal Novo Ponto de Atendimento Virtual (PAV) permitirá que moradores resolvam serviços como regularização de CPF, emissão de documentos e consultas fiscais sem sair da cidade

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Agudos oficializou, na manhã desta terça-feira (30), a implantação de um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no município. A iniciativa é resultado de um convênio de cooperação firmado entre a administração municipal e a Receita Federal do Brasil, ampliando o acesso da população aos serviços do órgão federal.

O atendimento será realizado na Rua Sete de Setembro, nº 188, no Centro, e será voltado tanto para pessoas físicas quanto para microempreendedores. No local, um servidor municipal capacitado fará a triagem das solicitações, prestará orientações e, quando necessário, encaminhará a documentação por meio de processo digital para análise da Receita Federal.

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A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Rafael Lima, da delegada da Receita Federal em Bauru, Marina Aiello Sartor, do delegado adjunto Paulo Sérgio Farini, do presidente da Câmara Municipal, Joster Melo, dos vereadores Rubens Soares de Oliveira (Borebi) e Luciano Durães, além de secretários municipais e servidores públicos.

Durante o evento, o prefeito Rafael Lima destacou a importância do novo serviço para a população.

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“Este é um momento histórico para Agudos. Estamos aproximando a Receita Federal da nossa população, garantindo mais comodidade, agilidade e eficiência. Os cidadãos e empreendedores não precisarão mais se deslocar para outras cidades para resolver questões como regularização cadastral e outros serviços essenciais”, afirmou.

Entre os serviços disponíveis no PAV estão inscrição, alteração e regularização do CPF, emissão de comprovante de situação cadastral, consulta de pendências fiscais, emissão de DARF e GPS, além de suporte para diversos serviços digitais da Receita Federal.

Segundo a Prefeitura, a implantação do posto busca facilitar o acesso aos serviços federais, especialmente para pessoas com dificuldade de acesso à internet ou que precisavam viajar para outros municípios para realizar atendimentos presenciais. A expectativa é reduzir deslocamentos, agilizar processos e ampliar a inclusão dos cidadãos nos serviços oferecidos pela Receita Federal.