Prefeitura e ABHU entregam UPA Sul totalmente reformada e remodelada em Marília Cerimônia de entrega reuniu diversas autoridades, como o prefeito Vinicius Camarinha e família Mesquita Serva Record Paulista|Do R7 04/08/2025 - 11h56 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h26 )

A Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, e a ABHU (Associação Beneficente Hospital Universitário) entregaram a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul 24 Horas “Sinara Mesquita Serva” totalmente reformada e remodelada.

Foram investidos mais de R$ 500 mil nas melhorias e benfeitorias realizadas na unidade de pronto atendimento, que fica na rua Antônio Pereira da Silva, 288, no bairro Hípica Paulista, através da parceria entre Prefeitura e ABHU.

Divulgação

Entre as melhorias realizadas na unidade destacam-se a pintura geral interna e externa, a aquisição de novos computadores, a troca do mobiliário – cadeiras, macas, poltronas, novas cadeiras de rodas e longarina -, novos aparelhos de ar condicionado, nova sala interna de espera e ambiente mais lúdico na pediatria, além de equipe especializada para atuar nas salas de urgência, emergência e observação.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito Vinicius Camarinha; o vice-prefeito Rogerinho; os vereadores Danilo da Saúde (presidente da Câmara), Profª Daniela, Prof. Galdino da Unimar, Marcos Custódio, Chico do Açougue e João do Bar; a secretária municipal da Saúde, Paloma Libanio; a superintendente da ABHU, Márcia Mesquita Serva; o reitor da Unimar, Márcio Mesquita Serva; a pró-reitora Fernanda Mesquita Serva; o coordenador do curso de Medicina da Unimar, Dr. Carlos Bueno; e o procurador da República e docente da Unimar, Jefferson Aparecido Dias.

Estiveram presentes também outros secretários municipais; a presidente do Comus (Conselho Municipal da Saúde), Tereza Machado; o diretor técnico das UPAs Sul e Norte, João Bermudes; o diretor administrativo das UPAs, Luís Doreto; e o pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, Thiago Barbosa; entre outras autoridades.

O prefeito Vinicius Camarinha destacou a parceira com a ABHU. “A cidade de Marília tem um carinho e um respeito muito grande com a família Unimar, que é uma referência no nosso município e leva o nome de Marília por todo o Brasil e o mundo. E vamos honrar essa parceria, com serviço de qualidade para a nossa população. Elegemos a saúde como prioridade e juntos estamos transformando a nossa cidade. Temos 12 obras em andamento na saúde e a população mariliense já está sentindo essa diferença, com atendimento mais digno, com locais adequados e profissionais qualificados. Agradeço à família Mesquita Serva pelo apoio e confiança na nossa cidade. E em breve a UPA Norte também estará totalmente remodelada.”

A superintendente da ABHU, Márcia Mesquita Serva, afirmou que Marília vive outro momento. “Se antes a gente chorava de raiva, hoje a gente chora de alegria. Hoje entregamos um prédio totalmente recuperado porque a população merece. E não se faz saúde sozinho, precisamos de todos os profissionais. O time da UPA é muito bom e agradeço a todos os nossos colaboradores. Tínhamos esperanças que as coisas iriam mudar e graças a Deus mudou. Agora é uma mudança permanente, com construção, com planejamento e com propósito de olhar a saúde de forma integral. O prefeito Vinicius elegeu a saúde como prioridade e só temos que parabenizá-los por tudo que vem fazendo. Vamos fortalecer também a nossa atenção básica e fazer essa integração com as unidades de pronto atendimento e com os hospitais, melhorando a saúde de toda a população de Marília.”

A secretária municipal da Saúde, Paloma Libanio, disse que a entrega da reforma da UPA Sul já é o segundo serviço inaugurado pela gestão do prefeito Vinicius. “Já entregamos a USF Vila Barros na zona Norte e hoje estamos inaugurando a remodelação da UPA Sul, em parceira com a ABHU. Temos outras dez obras na saúde em andamento e agradeço o prefeito Vinicius por colocar a saúde como prioridade. Tem muito ainda a ser feito, mas em apenas sete meses a população mariliense já está vendo como as coisas melhoraram. Parabenizo o Dr. Márcio por tudo que faz pela nossa cidade. Hoje comemoramos não só uma reforma na estrutura física, aqui estamos remodelando o atendimento e cuidando da população, sendo um novo tempo das UPAs em Marília.”

O presidente da Câmara, Danilo da Saúde, falou que o Legislativo está sempre apoiando os bons projetos em prol do município. “Cumprimento a família Mesquita Serva por tudo que faz pela cidade de Marília. A Unimar é uma referência e a Câmara está sempre apoiando as boas ações em prol da população. O prefeito Vinicius tem feito a diferença e com a união de todos Marília vem atravessando um novo momento, com progresso, desenvolvimento e melhora da saúde e da qualidade de vida de todos os cidadãos.”