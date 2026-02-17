Prepare o bolso: DAE Bauru decide aumentar trarifa da água em quase 8%
Decreto foi publicado em pleno Carnaval; reajuste em cerca de um ano passa dos 18%
O Departamento de Água e Esgoto (DAE) publicou no Diário Oficial do último sábado o decreto que estabelece a recomposição de 7,80% nas tarifas de água, esgoto e serviços da autarquia. O novo índice será aplicado a partir de 2 de março de 2026.
Segundo a autarquia, a recomposição tarifária considera o índice inflacionário acumulado entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, fixado em aproximadamente 4,46% (IPCA).
A adequação visa garantir a sustentabilidade financeira da autarquia frente ao aumento dos custos de insumos operacionais que também acompanham a contínua expansão urbana de Bauru.
O DAE disse também que, além da reposição da perda inflacionária, a medida é tecnicamente necessária para manter o ritmo acelerado de obras e melhorias registrado nos últimos anos.
A recomposição assegura a viabilidade e a execução de novos investimentos estratégicos previstos, com foco direto na ampliação da capacidade de produção de água e no projeto de expansão da reservação superficial da lagoa de captação do Rio Batalha.
Vale lembrar que a tarifa da água foi reajustada pela última vez no começo de 2025. Naquela época, o reajuste chegou a 10,5%. Somando o reajuste atual, o peso no bolso do bauruense soma 18%.
Ínidices inflacionários oficiais apontam cerca de 9% no período.