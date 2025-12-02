Projeções de mercado indicam avanço nas vendas de fim de ano Acib prevê impacto positivo pela chegada do Natal, em Bauru

As projeções de mercado para o Natal de 2025 apontam um cenário favorável para o varejo brasileiro — tendência que, segundo a Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), deve se refletir diretamente no desempenho do comércio local.

A análise é do presidente da entidade, Paulo Roberto Martinello Junior, que acompanha de perto os indicadores divulgados pelos principais observatórios de consumo do País.

Diversas fontes apontam que aproximadamente 76% dos consumidores pretendem presentear neste Natal. Embora o dado seja nacional, a ACIB considera que o comportamento em Bauru segue padrão semelhante, com um consumidor mais planejado, criterioso e disposto a comprar, desde que encontre boas condições de preço, qualidade e atendimento.

Outro indicador relevante é o ticket médio previsto por presente, estimado em cerca de R$ 174, representando um crescimento de aproximadamente 30% em relação ao último levantamento consolidado. Para a entidade, esse aumento demonstra que o consumidor não apenas pretende ir às compras, mas está disposto a investir mais em cada item.

As análises também apontam os segmentos que devem liderar as vendas no período. Entre os itens mais procurados estão:

• Roupas, que lideram com cerca de 52% das intenções de compra;

• Calçados;

• Brinquedos;

• Cosméticos, perfumaria e acessórios.

De acordo com Martinello, esses são justamente setores de forte representatividade em Bauru.

“São áreas tradicionais do nosso comércio, tanto nas lojas de rua quanto nos shoppings. Isso reforça nossa expectativa de um fim de ano aquecido, com destaque também para os segmentos de decoração e alimentação, que crescem muito no período festivo”, afirma.

A Acib orienta os lojistas a aproveitarem o momento com planejamento e estratégia. Entre as recomendações estão estoque organizado, equipes treinadas, vitrines atrativas, ações promocionais bem estruturadas e integração com os canais digitais, seja por redes sociais, seja por plataformas de venda online.

“O consumidor está mais exigente e valoriza conveniência. O lojista que se preparar bem tende a colher resultados acima da média”, completa o presidente.

Para a entidade, Bauru reúne todas as condições necessárias para fechar 2025 com um resultado expressivo no varejo, acompanhando as projeções nacionais e reforçando sua posição como polo regional de compras.