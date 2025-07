Projeto para pavimentar ligação entre Bauru e Piratininga avança Parceria busca viabilizar obra que deve melhorar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento regional Record Paulista|Do R7 22/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h58 ) twitter

A pavimentação da estrada vicinal PTG 020, em Piratininga, em conjunto com a BRU 023, em Bauru, avança nas tratativas administrativas e políticas. As vias, que somam mais de 6 quilômetros de extensão, são estratégicas para a mobilidade regional e representam uma alternativa importante para o tráfego entre os dois municípios, especialmente por desafogar o fluxo de veículos na Rodovia Elias Miguel Maluf e também na Avenida Castelo Branco, em Bauru.

A pauta ganhou força após reunião técnica realizada no gabinete do prefeito de Piratininga, Sandro Bola, com a presença do Coordenador de Meio Ambiente e Agricultura, Márcio Santos; do Coordenador Jurídico, Hugo Tamarozzi; do Engenheiro Agrônomo Paulo Gradelha; e do vereador bauruense Manoel Losila.

O foco do encontro foi discutir os entraves ambientais, principalmente no que se refere ao licenciamento nas áreas pertencentes a Piratininga e Bauru — ponto considerado decisivo para garantir a continuidade do processo de licitação já iniciado pelo Governo do Estado.

A obra já licitada contempla a pavimentação de toda a extensão da PTG 020 e da BRU 023, conectando o final da Rua Dr. José Lisboa Jr, em Piratininga, à Avenida Mário Ranieri, em Bauru, que por sua vez termina na Avenida Comendador José da Silva Marta. A ligação tem grande potencial para desafogar o trânsito em regiões críticas e facilitar o deslocamento entre os municípios.

‌



Apoio político reforçado

Na sequência das discussões técnicas, o prefeito Sandro Bola, o vice-prefeito Juninho Faria e o vereador Wander Luís Rodrigues buscaram respaldo político junto ao Deputado Estadual Ricardo Madalena (PL). A reunião ocorreu no Guestier Residencial Boutique, onde a comitiva apresentou o panorama atual do projeto e solicitou o apoio do parlamentar para destravar os trâmites burocráticos e fortalecer a articulação junto aos órgãos estaduais.

‌



A pavimentação da PTG 020 é considerada um marco para o desenvolvimento da região, tanto na mobilidade urbana quanto no incentivo à integração econômica entre Piratininga e Bauru. A expectativa agora gira em torno da celeridade dos processos ambientais e da efetivação das etapas previstas na licitação estadual.

“É um passo importante para o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito Sandro Bola. “Estamos somando esforços técnicos e políticos para que essa obra, que é de interesse regional, finalmente saia do papel.”, destacou.