Raça Negra abre a 35ª Festa do Peão de Bofete Tradicional evento no interior paulista acontece de 17 a 20 de abril com rodeio profissional e grade de shows atualizada

Bofete, no coração da Cuesta Paulista, já está em contagem regressiva para a 35ª Festa do Peão de Boiadeiro. O evento, que se consolidou como um dos maiores do setor na região, terá início nesta sexta-feira, 17 de abril, estendendo-se até a segunda-feira, dia 20, véspera de feriado nacional.

Para abrir as celebrações em grande estilo, o palco principal recebe o grupo Raça Negra na sexta-feira (17). Ícones do pagode e conhecidos por sucessos que atravessam gerações, os músicos prometem uma noite de muito romantismo e animação logo após as montarias em touros.

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Atualização na Grade de Shows

A organização do evento anunciou uma importante alteração na programação do segundo dia. No sábado, 18 de abril, a dupla Mayck & Lyan assume o comando da festa, substituindo a apresentação de Cezar & Paulinho. Conhecidos pela excelência na viola caipira e vozes potentes, os irmãos trazem um repertório que exalta osertanejo raiz, mantendo o alto nível da tradição tropeira de Bofete.

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PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE SHOWS:

• 17/04 (Sexta): Raça Negra

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• 18/04 (Sábado): Mayck & Lyan

• 19/04 (Domingo): Open Farra

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• 20/04 (Segunda): Pedro Paulo & Alex (PPA)