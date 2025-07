Reconhecimento facial e monitoramento em tempo real deixam Feira do Doce de Tatuí mais segura Sistema inteligente foi usado e ajudou a prender sete pessoas Record Paulista|Do R7 15/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 11ª edição da Feira do Doce de Tatuí e o Festival Capital da Música “Maestro Antônio Carlos Neves Campos”, realizados na semana passada (de 9 a 13 de julho), mais uma vez encantaram o público e se consolidaram como um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do Interior Paulista.

Além do sucesso de público e da celebração da tradição local, a edição de 2025 foi marcada pela forte atuação na área da segurança, com uso estratégico da tecnologia e resultados expressivos.

No decorrer dos cinco dias de festa, 235.727 pessoas passaram pela Praça da Matriz, transformando o Centro da cidade em um grande ponto de encontro para famílias, turistas e apaixonados por cultura, música e gastronomia.

O sábado (12/7) foi o dia de maior movimentação, com 53.609 visitantes. Já a quinta-feira (10/7) teve o menor fluxo, com 38.895 pessoas. A média diária de público foi de 47.145 visitantes.

‌



Para garantir a tranquilidade do evento, a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), reforçou o monitoramento com a “Muralha Digital” - sistema inteligente que une câmeras de vigilância e reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e integração com bases de dados estaduais e federais.

O sistema, que permite contabilizar com precisão o número de pessoas (mesmo com entradas e saídas recorrentes), também foi essencial na atuação de segurança: 6 pessoas com mandados de prisão foram recapturadas por reconhecimento facial e 1 pessoa com mandado de prisão foi detida após identificação por leitura de placa de veículo na região central.

‌



Além disso, segundo o Departamento de Mobilidade Urbana, a cidade registrou a entrada de 21.740 veículos a mais que a média semanal, resultado direto do grande número de visitantes que se dirigiram a Tatuí durante a programação.

Atualmente, a Muralha Digital de Tatuí conta com câmeras posicionadas em entradas da cidade e pontos estratégicos, todas interligadas ao Centro Operacional de Despacho (COD) da GCM. O sistema opera em tempo real com inteligência artificial, conectado a plataformas como a Muralha Paulista (Governo do Estado de SP), Córtex (Governo Federal) e Gecrim (Região Metropolitana de Campinas).

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Cel. Miguel Angelo de Campos, a atuação integrada da GCM, do sistema de monitoramento e dos agentes municipais de trânsito foi fundamental para o êxito da operação. “Mais uma vez mostramos que é possível promover grandes eventos com organização, responsabilidade e segurança para todos”, destacou o secretário.