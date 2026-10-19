Record Paulista reúne cerca de 80 pessoas em ação ambiental do projeto Ressoar Solidário Iniciativa promoveu o plantio de mudas de árvores em Bauru e reuniu colaboradores, familiares e parceiros em atividade de conscientização ambiental

Foto: Record Paulista/Divulgação

Cerca de 80 pessoas participaram de uma ação ambiental do projeto Ressoar Solidário, da Record, em Bauru, no interior de São Paulo. Com o tema “Plante o Futuro, Espalhe Vida”, a iniciativa reuniu colaboradores da Record Paulista, familiares e parceiros para o plantio de mudas de árvores no complexo de esporte e lazer Ferradura’s Beach Park.

A atividade proporcionou aos participantes a oportunidade de contribuir com a preservação do meio ambiente. Para alguns colaboradores, a experiência também foi especial por marcar o primeiro contato com o plantio de uma árvore.

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Foto: Record Paulista/Divulgação

Antes de colocar as mãos na terra, os participantes receberam orientações de servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), que explicaram os procedimentos necessários para o plantio, incluindo a quantidade adequada de terra e o posicionamento da estaca de sustentação das mudas.

Foto: Record Paulista/Divulgação

O envolvimento dos colaboradores marcou a manhã de atividades. Alguns levaram ferramentas de casa para ajudar no trabalho, enquanto outros aproveitaram a ocasião para compartilhar a experiência com familiares. Até mesmo funcionários que estavam de folga fizeram questão de participar, acompanhados de parentes.

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A ação também contou com a presença de crianças, que acompanharam o plantio e aproveitaram as opções de lazer do espaço. Durante o evento, os participantes receberam luvas e placas personalizadas com seus nomes, além de sorvetes.

A expectativa é que as mudas contribuam para ampliar a arborização do complexo e, com o crescimento das árvores, proporcionem mais sombra e conforto às famílias que frequentam o local.

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Criado em 2005 pela Record, o Instituto Ressoar tem como objetivo promover a responsabilidade social e incentivar mudanças positivas na sociedade. A instituição desenvolve e apoia projetos nas áreas de cultura, educação, cidadania, profissionalização e meio ambiente.

A iniciativa em Bauru reforça a importância da participação coletiva em ações de preservação ambiental, com a proposta de contribuir para um futuro mais sustentável.