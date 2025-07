Rock Rio Pardo começa nesta sexta-feira com CPM 22. Agenda também tem Nando Reis Entrada para o evento, que vai até domingo, é gratuita Record Paulista|Do R7 11/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h36 ) twitter

Começa nesta sexta-feira, em Santa Cruz do Rio Pardo, um dos maiores eventos de rock do interior de São Paulo: o Rock Rio Pardo, que entra em sua 24ª edição.

A expectativa é de grande movimentação no setor do turismo na cidade e região. O evento será realizado nos dias 11, 12 e 13 de julho, no Recinto de Exposições José Rosso – Expopardo, localizado na Av. Antônio Bernardino Pereira de Lima, 912 – Vila Maristela.

O Rock Rio Pardo 2025 é uma realização da parceria entre a Comissão de Bandas e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, que promove a organização da estrutura do evento.

De acordo com os organizadores, a estima-se que os três dias de shows devem receber aproximadamente 30.000 pessoas , de acordo com a média de público dos anos anteriores.

‌



A entrada é gratuita para todas as idades, porém, a organização exalta a tradicional campanha de arrecadação e incentiva a doação de alimentos não-perecíveis. Os itens arrecadados são revertidos para entidades beneficentes de Santa Cruz do Rio Pardo. O evento também contará com uma praça de alimentação completa, com opções para todos os gostos.

Confira as line-ups de cada dia do Rock Rio Pardo 2025

‌



11/07 (sexta-feira)

19h – Elephant King - 20h Nociva21h – Samwise23h – CPM 22

‌



12/07 (sábado):

15h – Garage Band16h – Koydra17h – Akazo18h – Eddie The Head19h – The Wizards20h – Elefante Manga21h – Muthed23h – Detonautas

13/07 (domingo):

15h – Extreme Special Band16h – Pleno Ocapi17h – Manger Cadavre?18h – Sertraline19h – Bayside Kings21h – Nando Reis

Entre as novidades deste ano, destaca-se a ampliação das cotas de patrocínio, oferecendo exposição de marca ainda maior para os patrocinadores. A estrutura contará novamente com espaço destinado ao público PcD e também Área Kids.

O evento também terá stands de empresas que apoiam a realização do festival: Special Dog Company, Grupo Cednet, Fiat Gaivota, Chocolataria do Frei Chico, Hyundai Top Motors e Confidencial Homem Acessórios.

A transmissão ao vivo do evento em painéis de LED no palco e pelo YouTube permitem que o público acompanhe os shows com mais qualidade e acessibilidade. A Área VIP também conta com novas implementações, visando melhorar a experiência do público que opta por essa modalidade.