Rodeio em touros e cavalos promete agitar a Expo Jahu 2025

As emoções do rodeio voltam com força total na edição 2025 da Expo Jahu, que acontece de 8 a 17 de agosto no Recinto de Exposições Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, em Jaú. Com uma premiação total de R$ 50 mil, os melhores peões do Brasil estão confirmados para disputar nas modalidades montaria em touros e cavalos estilo cutiano. A realização é da consagrada Ekip Rozeta.

Na primeira semana (8 a 10 de agosto), o destaque será o rodeio em cavalos no tradicional estilo cutiano. A tropa JR & BBR promete levar à arena os melhores animais do circuito. A locução será conduzida por Lucas Araujo e Helinho Camargo, com comentários de Clayton Moreira. Uma das grandes novidades deste ano é a participação das madrinheiras Ana Claudia & Ana Carol, consideradas as melhores do país e referência nacional.

Já o rodeio em touros acontece de 14 a 17 de agosto, reunindo os principais nomes da montaria brasileira. A locução e comentários seguem com o mesmo trio de peso: Lucas Araujo, Helinho Camargo e Clayton Moreira.

Michel Wintoniak, diretor de rodeio da Expo Jahu, destaca as expectativas para esta edição:

“Teremos grandes competidores, uma premiação maior e surpresas para o público. A competição tem se superado a cada edição, e as novidades deste ano, como a participação das madrinheiras Ana Claudia & Ana Carol, vão elevar ainda mais o nível do evento. O rodeio é uma parte essencial da Expo Jahu, mas vale também ressaltar a estrutura de excelência, os shows, exposições e provas que fazem deste um evento completo.”

A Expo Jahu é uma realização da Prefeitura Municipal de Jahu, com produção da Organização Estrela.