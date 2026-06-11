Rodeio Itu Festival anuncia line-up da edição histórica que comemora seus 20 anos Evento acontece de 4 a 12 de setembro com programação especial

Foto: Divulgação

O Rodeio Itu Festival chega aos seus 20 anos em 2026 consolidado como um dos principais eventos do calendário paulista e prepara uma celebração à altura da sua trajetória. De 4 a 12 de setembro, na Arena Itu, o evento brinda o público com uma edição histórica, que reúne grandes nomes da música nacional como Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Luan Santana e Pedro Sampaio.

Ao longo de duas décadas, o festival se tornou referência ao oferecer ao público uma experiência completa de entretenimento. Neste ano, a celebração promete surpreender com atrações diversificadas e uma programação pensada para diferentes públicos.

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A abertura, no dia 4 de setembro, dá o tom da festa com pista gratuita e shows de Sorriso Maroto e Guilherme & Santiago. A programação segue no dia 5 com Natanzinho Lima e Matheus & Kauan.

Na véspera de feriado, em 6 de setembro, o público poderá acompanhar uma das noites mais aguardadas, com apresentações de Luan Santana e Pedro Sampaio. Já no dia 11, sobem ao palco Gusttavo Lima e João Bosco & Vinícius. O encerramento, em 12 de setembro, contará com shows de Zé Neto & Cristiano e Dennis DJ.

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Foto: Divulgação

“Ao longo desses 20 anos, o Rodeio Itu Festival se consolidou como muito mais do que um grande evento. Hoje, é um espaço de encontro entre diferentes estilos musicais, gerações e públicos, o que fortalece cada vez mais a nossa posição entre os principais festivais do segmento no país. E essa abertura com pista gratuita é uma forma de presentear todas as pessoas que acompanham e fazem parte da nossa história ao longo dessas duas décadas”, destaca Herculano Neto, CEO da NLN Eventos e idealizador do Rodeio Itu Festival.

Neto reforça que cada detalhe do evento está sendo planejado cuidadosamente para garantir ao público uma estrutura excelente com segurança, conforto, comodidade e muita diversão. “Iremos novamente surpreender o público com muita novidade nesta edição comemorativa de 20 anos”, afirma.

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A pré-venda de ingressos terá início no dia 20 de maio, seguida pela abertura das vendas gerais em 21 de maio.

Programação

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04/09 (pista gratuita): Sorriso Maroto + Guilherme & Santiago

05/09: Natanzinho Lima + Matheus & Kauan

06/09 (véspera de feriado): Luan Santana + Pedro Sampaio

11/09: Gusttavo Lima + João Bosco & Vinícius

12/09: Zé Neto & Cristiano + Dennis DJ

Ingressos

Pré-venda: 20 de maio (quarta-feira)

Venda geral: 21 de maio (quinta-feira)

Serviço

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes Sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube)

Contato: 11.2429-1414 / 11.98163-4820 (WhatsApp)