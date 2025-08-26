Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rodeio Itu Festival terá linha de ônibus especial em Itu com destino à festa

O evento ocorrerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de setembro, na Arena Itu

Record Paulista|Do R7

A população de Itu e os turistas terão uma linha de ônibus especial até o Rodeio Itu Festival 2025, que ocorrerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de setembro, na Arena Itu, a cerca de 80 km de São Paulo. Trata-se da Linha Rural 56 - Arena Itu, que sairá do terminal, nos quatro dias da festa, em cinco horários diferentes: 20h, 21h, 22h, 23h e meia-noite.

Rodeio de Itu terá extensa programação de shows

Haverá, ainda, três ônibus para a saída do evento, após o término dos shows, sendo dois rumo ao Centro de Itu e um para a região do Pirapitingui.

O festival contará com um line-up de tirar o fôlego, com destaque para uma das últimas apresentações de Jorge & Mateus antes da pausa na carreira. Além da dupla, outros grandes nomes subirão ao palco, como Ana Castela, Alok, Luan Santana, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone, Thiaguinho e Guilherme & Benuto.

O evento contará, ainda, com provas dos três tambores, brinquedos e a tradicional praça de alimentação, com variedades para todos os gostos.


Rodeio de Itu terá extensa programação de shows

A Arena Itu fica no quilômetro 18 da rodovia Deputado Archimedes Lammoglia (SP-75), na cidade de Itu. Os ingressos já estão à venda.

Programação


05.09 (sexta-feira): Ana Castela e Alok

06.09 (sábado, véspera de feriado nacional): Luan Santana e Zé Neto & Cristiano


12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho

13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto

Serviço

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube)

Contato: (11) 2429-1414 ou (11) 98163-4820 (WhatsApp)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.