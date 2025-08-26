Rodeio Itu Festival terá linha de ônibus especial em Itu com destino à festa
O evento ocorrerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de setembro, na Arena Itu
A população de Itu e os turistas terão uma linha de ônibus especial até o Rodeio Itu Festival 2025, que ocorrerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de setembro, na Arena Itu, a cerca de 80 km de São Paulo. Trata-se da Linha Rural 56 - Arena Itu, que sairá do terminal, nos quatro dias da festa, em cinco horários diferentes: 20h, 21h, 22h, 23h e meia-noite.
Haverá, ainda, três ônibus para a saída do evento, após o término dos shows, sendo dois rumo ao Centro de Itu e um para a região do Pirapitingui.
O festival contará com um line-up de tirar o fôlego, com destaque para uma das últimas apresentações de Jorge & Mateus antes da pausa na carreira. Além da dupla, outros grandes nomes subirão ao palco, como Ana Castela, Alok, Luan Santana, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone, Thiaguinho e Guilherme & Benuto.
O evento contará, ainda, com provas dos três tambores, brinquedos e a tradicional praça de alimentação, com variedades para todos os gostos.
A Arena Itu fica no quilômetro 18 da rodovia Deputado Archimedes Lammoglia (SP-75), na cidade de Itu. Os ingressos já estão à venda.
Programação
05.09 (sexta-feira): Ana Castela e Alok
06.09 (sábado, véspera de feriado nacional): Luan Santana e Zé Neto & Cristiano
12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho
13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto
Serviço
Site: www.rodeioitu.com.br
Redes sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube)
Contato: (11) 2429-1414 ou (11) 98163-4820 (WhatsApp)