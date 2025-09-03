Rodeio Itu Festival terá quatro dias de shows a partir desta semana Com Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Alok e Thiaguinho entre as atrações, o evento começará na sexta-feira e promete uma experiência ainda mais grandiosa Record Paulista|Do R7 03/09/2025 - 10h48 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Itu se prepara para viver dias inesquecíveis ao som de grandes nomes da música brasileira. O Rodeio Itu Festival 2025 começará nesta sexta-feira, dia 05 de setembro, na Arena Itu, e seguirá até o dia 13, com uma programação de quatro dias de shows que prometem reforçar a fama da cidade como a “Terra das coisas gigantes”.

Na abertura, o público terá a chance de curtir as apresentações de Ana Castela e Alok. No sábado, dia 06, véspera de feriado nacional, será a vez de Zé Neto & Cristiano e Luan Santana. Já na sexta-feira, dia 12, Bruno & Marrone e Thiaguinho subirão ao palco. No encerramento, no sábado, dia 13, haverá um dos shows mais aguardados: Jorge & Mateus, em turnê que celebra os 20 anos da dupla, além de Guilherme & Benuto.

Alok revela o que esperar de show da Aurea Tour: ‘Diferente de tudo’

Estrutura ainda mais grandiosa

A edição de 2025 trará inovações para intensificar a experiência do público. Um dos destaques será o aumento dos painéis de LED, com impressionantes 617 metros dos equipamentos, criando um espetáculo visual ainda mais marcante. Além disso, a arena terá novidades no palco e nos setores, que incluem opções como Backstage (open bar, open food e acesso exclusivo), Prime, Corporativo e Único, cada qual com propostas diferenciadas.

‌



O festival ainda oferecerá praça de alimentação variada, brinquedos, provas dos três tambores e os animados afters do setor Único, reunindo grandes nomes da música nacional.

“Ingresso Solidário”

‌



Em 2025, o Rodeio Itu Festival reforça o seu compromisso social com a iniciativa do “Ingresso Solidário”: ao levar 1 kg de alimento não perecível, o público garantirá desconto no valor do convite individual. As doações serão destinadas a instituições assistenciais da região.

Um encontro para todos

‌



Idealizador do evento e CEO da NLN Eventos, Herculano Neto reforça o espírito do festival. “O nosso slogan, ‘Onde todo mundo se encontra’, traduz o propósito do Rodeio

Itu. Nós sempre oferecemos uma experiência inesquecível, reunindo famílias, jovens e fãs de todas as idades em torno da paixão pela música brasileira. Neste ano, com novidades na estrutura, ainda mais tecnologia em LED e a iniciativa do ‘Ingresso Solidário’, a festa será super especial”, finaliza.

Programação

05.09 (sexta-feira): Ana Castela e Alok

06.09 (sábado, véspera de feriado nacional): Luan Santana e Zé Neto & Cristiano

12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho

13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto