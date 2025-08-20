Rodeio Itu Festival vai receber Jorge & Mateus em uma das últimas apresentações antes da pausa na carreira A dupla deverá se afastar dos palcos a partir de 2026 Record Paulista|Do R7 20/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h00 ) twitter

Itu será palco de um dos últimos shows de Jorge & Mateus antes da pausa na carreira. A dupla, que anunciou o afastamento dos holofotes a partir de 2026, está rodando o Brasil com uma turnê especial que celebra duas décadas de trajetória e, no dia 13 de setembro, voltará à cidade para se apresentar na 19ª edição do Rodeio Itu Festival.

Jorge e Mateus devem fazer pausa na carreira Reprodução/Instagram @jorgeemateus

Com hits como “Sosseguei”, “Cantada Boba” e “Xonei”, Jorge & Mateus retornarão ao festival para a sua 11ª apresentação. A dupla é a que mais subiu ao palco na história do Rodeio Itu e, em todas as edições, garantiu recordes de público, consolidando a trajetória de sucesso que construiu junto aos fãs de toda a região.

A apresentação, repleta de canções inesquecíveis, promete ser uma experiência emocionante. “Trata-se de uma oportunidade ímpar de o público presenciar mais um grande show de uma das duplas que é sucesso de Norte a Sul do país. Eles já são da casa, uma parte viva da história do Rodeio Itu Festival. Recebê-los, novamente, é uma honra para Itu e para nós”, comenta Herculano Neto, CEO da NLN Eventos e idealizador do festival.

A festa, que está entre os cinco maiores festivais sertanejos do país e faz parte do calendário de eventos do Estado de São Paulo, será realizada nos dias 05, 06, 12 e 13 de setembro, na Arena Itu, localizada no município de Itu, a cerca de 80 km de São Paulo.

‌



O CEO da NLN Eventos explica que a curadoria musical desta edição teve como objetivo atender ao eclético público que, tradicionalmente, viaja de diversas regiões do Estado - e até do país - para participar do festival. “Trata-se de um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural de São Paulo, que, todo ano, conta com novidades em estrutura. O festival está cada vez maior e melhor, com música e estrutura de qualidade”, diz Herculano.

Line-up de tirar o fôlego

‌



Além de Jorge & Mateus, o Rodeio Itu Festival receberá outros ícones da música brasileira, como Ana Castela, Alok, Luan Santana, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone, Thiaguinho e Guilherme & Benuto.

Luan Santana vai se apresentar no Rodeio de Itu

O evento contará, ainda, com provas dos três tambores, brinquedos e a tradicional praça de alimentação, com variedades para todos os gostos.

‌



A Arena Itu fica no quilômetro 18 da rodovia Deputado Archimedes Lammoglia (SP-75), na cidade de Itu. Os ingressos já estão à venda.

Programação

05.09 (sexta-feira): Ana Castela e Alok

06.09 (sábado, véspera de feriado nacional): Luan Santana e Zé Neto & Cristiano

12.09 (sexta-feira): Bruno & Marrone e Thiaguinho

13.09 (sábado): Jorge & Mateus e Guilherme & Benuto

Serviço

Site: www.rodeioitu.com.br

Redes sociais: @rodeioitu (TikTok, Instagram, Facebook e YouTube)

Contato: (11) 2429-1414 ou (11) 98163-4820 (WhatsApp)