Santa Casa de São Roque inaugura Sala de Apoio à Amamentação e amplia cuidado com mães e bebês Novo espaço oferece acolhimento, orientação e suporte ao aleitamento materno, reforçando a assistência humanizada na maternidade

Foto: Prefeitura de São Roque/Divulgação LYU

A Santa Casa de São Roque inaugurou sua nova Sala de Apoio à Amamentação, um espaço criado para acolher, orientar e incentivar mães durante o período de aleitamento materno. A unidade é administrada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM), em parceria com a Prefeitura de São Roque.

A iniciativa faz parte das ações voltadas à qualificação da assistência materno-infantil e ao fortalecimento das práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), certificação internacional que busca promover o cuidado humanizado às gestantes, puérperas e recém-nascidos.

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Logo na entrada da sala, as mães encontram um painel com os “10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, um dos requisitos para a obtenção da certificação IHAC. O material reúne orientações que incentivam e fortalecem a prática da amamentação.

O espaço foi planejado para oferecer conforto, privacidade e acolhimento às mães atendidas pela maternidade, mulheres com bebês internados e aquelas que necessitam de suporte para manter ou fortalecer a amamentação. Além disso, o ambiente permite a realização da ordenha e o armazenamento adequado do leite materno, além de servir como local para orientações e acompanhamento profissional.

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Segundo a diretora da Santa Casa de São Roque, Carolina Kullack, a implantação da sala representa mais um avanço na busca por uma assistência cada vez mais qualificada.

“Temos trabalhado constantemente para adequar nossos processos, ambientes e práticas às recomendações voltadas à assistência materno-infantil. A Sala de Apoio à Amamentação oferece às mães um espaço acolhedor e preparado para fortalecer o aleitamento materno, um dos pilares fundamentais para a saúde do bebê e da mulher”, destacou.

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O prefeito de São Roque, Guto Issa, também ressaltou a importância do novo espaço para a população.

“A Santa Casa é hoje uma referência em partos na região e seguimos investindo para trazer mais conforto e cuidado às famílias. Este novo ambiente oferece acolhimento e segurança para um momento tão importante na vida das mães e dos bebês”, afirmou.

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Além da estrutura voltada ao atendimento, o ambiente chama a atenção pela decoração temática, mensagens de incentivo e elementos visuais que remetem à maternidade, criando uma atmosfera acolhedora para as famílias.

De acordo com a gerente assistencial da instituição, Karen Moura, o espaço tem recebido elogios de colaboradores e visitantes desde sua inauguração.

“Muitas pessoas comentam que o ambiente ficou tão bonito e acolhedor que dá até vontade de ter um bebê para aproveitar o espaço. Isso demonstra que conseguimos criar um local pensado para que as mães se sintam cuidadas, respeitadas e confortáveis”, disse.

A Sala de Apoio à Amamentação integra uma série de melhorias implantadas pela Santa Casa nos últimos anos, incluindo salas de parto humanizado, projetos de incentivo ao aleitamento materno, capacitações permanentes das equipes e adequações estruturais voltadas ao bem-estar das famílias.

Com a novidade, a instituição reforça seu compromisso com uma assistência cada vez mais segura, qualificada e humanizada desde os primeiros momentos de vida.