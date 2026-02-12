Santa Cruz do Rio Pardo oferece 26 vagas de emprego para esta sexta-feira (13) Pedreiro, motorista e produção são algumas das oportunidades disponíveis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo disponibilizou 26 vagas em diversas áreas para esta sexta-feira, 13 de fevereiro.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail santacruzpat@gmail.com, no título é preciso colocar o nome da vaga desejada e o CPF.

Outra forma de demostrar interesse é entregar o currículo, com o nome da vaga e o CPF escrito no verso, na recepção do PAT Poupatempo.

O horário de atendimento no PAT de Santa Cruz do Rio Pardo é de segunda a sexta, das 09h às 16h30.

A instituição fica localizada na Rua Catarina Etsuco Umezu, 404 - Centro.

Vagas disponíveis: