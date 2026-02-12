Santa Cruz do Rio Pardo oferece 26 vagas de emprego para esta sexta-feira (13)
Pedreiro, motorista e produção são algumas das oportunidades disponíveis
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo disponibilizou 26 vagas em diversas áreas para esta sexta-feira, 13 de fevereiro.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail santacruzpat@gmail.com, no título é preciso colocar o nome da vaga desejada e o CPF.
Outra forma de demostrar interesse é entregar o currículo, com o nome da vaga e o CPF escrito no verso, na recepção do PAT Poupatempo.
O horário de atendimento no PAT de Santa Cruz do Rio Pardo é de segunda a sexta, das 09h às 16h30.
A instituição fica localizada na Rua Catarina Etsuco Umezu, 404 - Centro.
Vagas disponíveis:
|Vagas
|Função
|Experiência
|Requisitos
|10
|Pedreiro
|Com experiência
|15 dias e folga um final de semana
|10
|Motorista
|Com experiência
|Com CNH
|01
|Serralheiro
|Montagem de móveis
|Com CNH “B”
|01
|Saqueiro
|Sem experiência
|Com CNH
|01
|Vendedor
|Sem experiência
|Com CNH ‘AB’
|01
|Instalador de som
|Com experiência
|CNH ‘AB’
|01
|Produção
|Sem experiência
|Sem requisitos
|01
|Agente funerário
|Sem experiência
|CNH ‘AB’