Santa Cruz do Rio Pardo oferece 26 vagas de emprego para esta sexta-feira (13)

Pedreiro, motorista e produção são algumas das oportunidades disponíveis

Record Paulista|Do R7

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo disponibilizou 26 vagas em diversas áreas para esta sexta-feira, 13 de fevereiro.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail santacruzpat@gmail.com, no título é preciso colocar o nome da vaga desejada e o CPF.


Outra forma de demostrar interesse é entregar o currículo, com o nome da vaga e o CPF escrito no verso, na recepção do PAT Poupatempo.

O horário de atendimento no PAT de Santa Cruz do Rio Pardo é de segunda a sexta, das 09h às 16h30.


A instituição fica localizada na Rua Catarina Etsuco Umezu, 404 - Centro.

Vagas disponíveis:

Vagas Função Experiência Requisitos
10PedreiroCom experiência15 dias e folga um final de semana
10MotoristaCom experiênciaCom CNH
01SerralheiroMontagem de móveisCom CNH “B”
01SaqueiroSem experiênciaCom CNH
01VendedorSem experiênciaCom CNH ‘AB’
01Instalador de somCom experiênciaCNH ‘AB’
01Produção Sem experiênciaSem requisitos
01Agente funerárioSem experiênciaCNH ‘AB’

