São Roque: estão abertas as inscrições para a 78ª edição da Corrida de Aleluia Evento vai acontecer no próximo dia 4 de abril e tem premiações em dinheiro

As inscrições para a 78ª edição da Corrida de Aleluia, em São Roque, já estão oficialmente abertas. Este é o momento para atletas da cidade e de todo o país garantirem seu lugar em uma das competições mais tradicionais do Estado de São Paulo, que promete agitar as ruas da cidade no dia 4 de abril.

Uma das novidades para este ano são os prêmios para as categorias principais, que estão mais atrativos e prometem acirrar a disputa, com premiações de R$ 5 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar) nas categorias Geral 10KM Masculino e Feminino.

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As inscrições também cresceram e contam, neste ano, com 2 mil vagas disponíveis. Como nos anos anteriores, a corrida contará com uma caminhada de 3 km, além das provas de 5 km e 10 km, em um evento que terá sua largada na Praça da Matriz e percorrerá as principais vias do centro da cidade, consolidando-se como o maior evento esportivo de São Roque.

Todos os inscritos receberão um kit exclusivo (distribuído nos dias 2 e 3 de abril, em local a ser anunciado), composto por camiseta, copo, toalha e sacola. Moradores da cidade contam com 50% de desconto na taxa de inscrição.

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Cronograma do evento:

🏃 Corrida de Aleluia

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* Data: 04/04/2025

* Vagas: 2.000 inscrições

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* Horário e local: 17h45 | Praça da Matriz

Incrições: https://minhasinscricoes.com.br/Evento/78CorridaInternacionaldeAleluia