São Roque recebe 4º Festival de Inverno com shows gratuitos na Brasital Record Paulista|Do R7 07/07/2025 - 10h23 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h23 )

O 4º Festival de Inverno de São Roque começa nesta sexta-feira (11), trazendo música de qualidade, gastronomia e lazer para todas as idades em um dos espaços mais charmosos e queridos a cidade.

O evento acontece nos dias 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 de julho, na Brasital, com entrada gratuita, estacionamento disponível e praça de alimentação com o melhor da gastronomia local.

Serão dois finais de semana com atrações que vão de artistas locais a grandes nomes da música brasileira, como Jorge Vercillo e Renato Teixeira, que se apresentam nos dias 11 e 20 de julho, respectivamente.

Confira a programação:

‌



11/07 – sexta-feira

19h – Natalia Pavan Quarteto

‌



20h – Forró das Minas

21h30 – Jorge Vercillo

‌



12/07 – sábado

12h – Lipe Viana

14h – Seresta

16h – Beth Viana e Banda

19h – Os Pereras

21h – Originais do Samba

13/07 – domingo

12h – Grunge Machine

14h – Will Gonçalves

16h – Toca Raul, com Rock in The Box

18h – Banda Blaze Train

18/07 – sexta-feira

20h – Bruna Moraes e Thiago K

19/07 – sábado

12h – Voz e Violão

14h – Márcio Rocha

16h – Brasil Poeira

19h – Marcelo Ribeiro

21h – Renato Teixeira

20/07 – domingo

12h – Artistas de São Roque (Milena, Elis, Thabata, Shocs, Gil Meneguini, Confaca, Tobago)

15h – Madu Grandino e Banda Inversos

17h – Orquestra Freedom Big Band

Saiba mais

O Festival de Inverno é uma realização da Prefeitura de São Roque e busca valorizar a cultura local, oferecendo lazer de qualidade para a população e turistas, movimentando a economia criativa e destacando a cidade no cenário cultural da região.