Sebrae-SP ajuda a alavancar as vendas no Dia dos Pais com curso online para a região de Bauru Capacitação gratuita é oportunidade de transformar uma data especial em lucro Record Paulista|Do R7 15/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h42 )

As inscrições para o curso “Super Vendas: fature ainda mais no Dia dos Pais”, que ocorre no formato online no dia 17 de julho estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35335250.

Datas comemorativas como dia das mães, namorados e dia dos pais são períodos de grande movimentação no mercado e oportunidade para os pequenos negócios alavancarem as vendas. Segundo o Sebrae, para transformar esse aumento de demanda em resultados reais, é essencial que as empresas se antecipem com estratégias bem planejadas e capazes de atingir o público certo no momento mais oportuno.

O curso gratuito “Super Vendas: fature ainda mais no Dia dos Pais” tem o objetivo de capacitar os empresários para utilizar a inteligência artificial, por meio do ChatGPT, para planejar e criar conteúdos estratégicos e direcionados às redes sociais, além de organizar cronogramas de publicações para maximizar o impacto das divulgações durante as campanhas comemorativas, possibilitando ampliar o engajamento e por consequência, as vendas.

Em formato totalmente online, o curso amplia o acesso do conteúdo de qualidade a todos os empreendedores da região de Bauru, permitindo que participem de qualquer lugar. O evento será transmitido ao vivo, promovendo interação direta e aplicação prática dos conteúdos, o que garante que os participantes finalizem o curso prontos para colocar as estratégias aprendidas em ação de forma imediata.

‌



A participação é gratuita e basta se inscrever pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35335250.

O “Super Vendas” faz parte de um programa contínuo do Sebrae-SP, voltado à capacitação de pequenos negócios que desejam inovar nas áreas comercial e digital. Por meio de cursos práticos e atualizados, a iniciativa oferece ferramentas e conhecimentos para impulsionar a presença digital dos negócios e gerar resultados reais em vendas, principalmente em datas sazonais que exigem maior planejamento e preparo.

‌



SERVIÇO

Curso “Super Vendas: fature ainda mais no Dia dos Pais”

‌



Data: 17 de julho às 19h

Transmissão via YouTube online ao vivo

Inscrição gratuita pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35335250