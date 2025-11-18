Segunda edição do Feirão “Casa Paulista” oferece condições especiais e mais de mil oportunidades de moradia Evento acontece de quinta-feira a domingo, no Ginásio Neusa Galetti, em Marília

O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Marília, realiza entre os dias 20 e 23 de novembro, das 9h às 19h, a segunda edição do Feirão “Casa Paulista”, no Ginásio Neusa Galetti, localizado na avenida Santo Antônio, nº 2701, na zona Oeste da cidade.

Feirão vai acontecer em Marília, dos dias 20 a 23 de novembro

Após o sucesso da primeira edição realizada neste ano, o evento retorna a Marília reunindo importantes construtoras e representantes do setor imobiliário, oferecendo mais de mil oportunidades de moradia para famílias que desejam conquistar a casa própria.

Entre as empresas participantes estão GPB, Menin, Moradas, Pacaembu, MRV e Vitta, que disponibilizarão casas e apartamentos prontos e na planta, com condições facilitadas de pagamento e aprovação de financiamento na hora.

Com o apoio da Prefeitura de Marília, o Feirão “Casa Paulista ” integra as ações do Governo do Estado voltadas à habitação popular e ao incentivo ao desenvolvimento urbano.

As famílias poderão contar com subsídios estaduais e descontos que chegam a R$ 65 mil, valores que podem ser utilizados como entrada ou para reduzir o valor das parcelas.

“Este evento representa mais uma oportunidade para que as famílias mariliense realizem o sonho da casa própria, com o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado. Estamos comprometidos em ampliar o acesso à moradia digna e fomentar o setor da construção civil em nossa cidade”, destacou o prefeito Vinicius Camarinha.

O Feirão “Casa Paulista” será realizado de quinta a domingo, reunindo construtoras, instituições financeiras e equipes de atendimento especializadas para auxiliar os interessados em todo o processo de aquisição do imóvel. A expectativa é de grande movimentação durante os quatro dias de evento, com a participação de milhares de pessoas.

Programa “Casa Paulista” facilita o acesso à moradia e incentiva o desenvolvimento urbano

O Casa Paulista é o programa habitacional do Governo do Estado de São Paulo que oferece subsídios e condições especiais para a compra da casa própria. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

O programa concede subsídios na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), permitindo que famílias com renda de até três salários mínimos adquiram seus imóveis diretamente com as construtoras. Além de promover o acesso à moradia, o programa estimula o crescimento econômico e a geração de empregos em todo o Estado.