Setor supermercadista de Marília cresce acima da média estadual

O setor supermercadista da Regional Marília da Associação Paulista de Supermercados (Apas) apresenta desempenho acima da média estadual.

Com 574 estabelecimentos ativos em 53 municípios e um crescimento de 3,98% em 2024 – acima da média estadual de 3% –, a região consolida-se como um importante polo do varejo alimentar no interior paulista.

O avanço no número de unidades foi acompanhado pela geração de empregos: somente no ano passado, foram criados 901 novos postos de trabalho, totalizando aproximadamente 16,5 mil empregos diretos gerados pelos associados da APAS na região.

Esses números reforçam o papel estratégico do setor supermercadista na movimentação da economia regional, que representa cerca de 2% do PIB do Estado de São Paulo.

Com esse pano de fundo, Marília será palco da primeira edição da APAS Experience 2025, evento itinerante que promove a integração entre supermercadistas e fornecedores, com foco em negócios sustentáveis, inovação e desenvolvimento regional. A edição local será realizada no dia 17 de julho, no Golden Palace Eventos, com expectativa de reunir 800 participantes.

Para Sérgio Reis da Silva, diretor da Regional Marília da APAS, o evento é um reflexo do bom momento vivido pelo setor na região.

“A APAS Experience reforça a importância de valorizar os fornecedores e supermercadistas locais. É uma oportunidade de fortalecer parcerias e ampliar o acesso a conhecimento e oportunidades de negócio”, afirma.

A APAS Experience integra o calendário oficial da associação e passará por todas as 16 distritais e regionais do Estado de São Paulo no segundo semestre. Em 2024, a edição mariliense do evento contou com 36 patrocinadores e resultou na doação de 650 quilos de alimentos e produtos para a ONG Alimento Sim, Fome Não, beneficiando centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

A APAS Experience Marília 2025 será realizada na quinta-feira, 17 de julho de 2025, das 14h às 22h, no Golden Palace Eventos, localizado na avenida Fabio Mascarim da Silva, 277, Parque das Indústrias, em Marília.

Para mais informações ao público geral:

(14) 3413-6868 ou (14) 99870-2818, ou pelo e-mail regional.marilia@apas.com.br. O credenciamento para imprensa deve ser feito por meio do e-mail apas@gbr.com.br.