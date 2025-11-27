Shows agitam Alameda com sertanejo raiz e rock Ingressos estão à venda para eventos que acontecem nesta semana

O Alameda Rodoserv Center prepara uma programação especial para novembro, reunindo dois grandes eventos que prometem emocionar públicos diferentes com experiências marcantes.

No dia 28 de novembro, às 20h, acontece a 3ª edição do VIDA SERTANEJA, um espetáculo que resgata o clima de boteco raiz que conquistou o público e viralizou nas redes sociais, somando mais de 10 milhões de visualizações.

Agora em um formato ainda mais especial, o evento traz para o palco um show nostálgico com grandes clássicos da música sertaneja, em uma noite cheia de memória, emoção e saudade.

Considerado o evento mais premium da marca, o VIDA SERTANEJA conta com mesas e estrutura pensada para garantir conforto, ideal para curtir ao lado da família e amigos. Após duas edições com convites esgotados, o sucesso retorna ainda mais forte em sua nova apresentação.

Já no dia 29 de novembro de 2025 (sábado), também às 20h, o Alameda recebe a Noite do Rock, com toda a energia e vibração da Rockduto Band. Uma celebração dedicada aos amantes do gênero, com repertório marcante e uma atmosfera eletrizante.

Os ingressos estão disponíveis em três lotes: 1º lote – R$ 29,90 2º lote – R$ 34,90 3º lote – R$ 39,90 As vendas acontecem online e também diretamente no Alameda.

Duas noites, dois estilos e uma mesma certeza: o Alameda Rodoserv Center será palco de momentos inesquecíveis. Garanta seu ingresso e viva essa experiência única.