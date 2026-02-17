Sobe para sete número de mortos em grave acidente em Marília
Motorista do ônibus que ia para Santa Catarina foi preso em flagrante e indiciado por homicídio e lesão corporal
Subiu para sete o número de mortos no grave acidente com ônibus registrado na madrugada desta segunda-feira (16), em Marília.
O Hospital das Clínicas (HC) confirmou a morte de um dos pacientes que estava internado na unidade após o capotamento na Rodovia Transbrasiliana (BR-153). O nome da vítima ainda não foi divulgado oficialmente.
Com a nova confirmação, o total de vítimas fatais chega a sete. Seis pessoas haviam morrido ainda no local do acidente e já foram identificadas pela Polícia Civil como Raimundo Nonato Sousa da Silva, de 41 anos; Edilson da Silva Lima, de 42 anos; Robson Rodrigues Alexandrino, de 25 anos; Gonçalo Lisboa dos Santos, de 33 anos; Antônio da Silva Nascimento, de 47 anos; e José Milton Ribeiro Reis, de 49 anos.
O número de mortos pode aumentar, uma vez que há pessoas internadas ainda em unidades hospitalares de Marília.
O motorista do ônbius, que ia do Maranhão para Santa Catarina, levando trabalhadores rurais, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio e lesão corporal. O veículo levava 51 pessoas.