Sorocaba ganha complexo urbano Smart City com vista panorâmica para o Lago do Ipatinga Com mais de 4,5 milhões de metros quadrados e localizado na região oeste da cidade, o novo empreendimento terá terrenos residenciais e comerciais

Sorocaba vai receber o primeiro complexo urbano inteligente. O empreendimento terá mais de 1.400 terrenos residenciais e comerciais, a partir de 200 m², e com mais de 188 mil m² de área verde e 10 mil m² destinados ao lazer.

O investimento inicial será de R$ 87 milhões em obras em quase 1 milhão m² de área total. Esses números fazem parte apenas da primeira etapa do Complexo Ecivitas Alteza, da Emais Urbanismo, que será lançado no próximo dia 13 de dezembro em Sorocaba.

‌



Complexo fica próximo de Rodovia

Desenvolvido em sete etapas, ocupando uma área total de mais de 4,5 milhões m² e com planejamento sustentável, inspirado no modelo de smart city (cidade inteligente), o Complexo Ecivitas Alteza traz soluções inovadoras com avenida comercial destinada ao desenvolvimento de estrutura de comércio e serviços.

Além disso, o empreendimento terá infraestrutura de praças com equipamentos esportivos, mais de 15 km de ciclovia que será integrada à ciclovia da cidade, pista de caminhada, paisagismo ornamental, áreas de descanso, pontos de hidratação, espaço pet e um sistema de gestão compartilhada de manutenção e segurança por meio de associação de moradores.

‌



Projetado para oferecer qualidade de vida, o complexo alia o uso inteligente dos recursos naturais à gestão eficiente de resíduos e à preservação ambiental. É a oportunidade ideal para quem busca viver em um bairro planejado inteligente que valoriza o bem-estar, com vias amplas, áreas verdes, lazer e soluções que favorecem a convivência e a mobilidade.

Além dos terrenos residenciais a partir de 200m², o empreendimento se destaca pela integração de diferentes usos e pela infraestrutura completa que conecta moradia, lazer e negócios.

‌



Com espaços planejados para favorecer a praticidade do dia a dia, o Complexo Ecivitas Alteza terá futuro centro comercial, boulevard com área exclusiva para lojas e restaurantes, que aproveitam uma das mais belas vistas da região, às margens do Lago Ipatinga, área que também será preservada pela Emais Urbanismo e destinada à convivência e valorização do entorno.

Lançamento

‌



O lançamento oficial do Complexo Ecivitas Alteza acontece no próximo dia 13 de dezembro no stand oficial do empreendimento e trará condições exclusivas, válidas apenas para esta data. Entre as vantagens estará a venda de lotes promocionais com entrada a partir de R$ 979,00.

Mobilidade e crescimento na região oeste

O Complexo Ecivitas Alteza será construído na região oeste de Sorocaba, ao lado do Wanel Ville, principal área de expansão da cidade, que vem recebendo grandes empreendimentos, nova infraestrutura viária e se consolidando como um polo comercial e gastronômico.

Para facilitar o acesso ao novo empreendimento, a Emais Urbanismo participou do consórcio de empresas para a execução da obra de instalação da nova avenida Professor Milton Almeida dos Santos, importante via que liga a região oeste à Estrada George Oeterer e amplia a fluidez no deslocamento local. Em breve a região recebe um novo acesso para a avenida Elias Maluf.

A nova avenida traz benefícios diretos aos moradores da região oeste, com melhorias significativas na mobilidade urbana e na redução do tempo de deslocamento. A obra também contribui para a valorização imobiliária da área e estimula novos investimentos.

O novo sistema viário integra um conjunto de ações em infraestrutura que Emais Urbanismo realizou, somando mais de R$ 27,5 milhões em investimentos realizados na cidade. Entre as intervenções estão a revitalização da praça da Rua Raimundo Mendes Batista, dentro do programa Sorocaba Linda de Verdade, e as obras do emissário e do reservatório de água no Jardim Vilaggio Torino.

Compromisso social

A chegada da Emais Urbanismo marca um movimento estratégico de sua expansão para cidades com alto potencial de desenvolvimento urbano e qualidade de vida, como Sorocaba, e com o novo empreendimento a empresa mantém o compromisso de priorizar a contratação de mão de obra local em todas as fases do empreendimento, além de estabelecer parcerias para organizações sociais, culturais e educacionais na cidade.

Serviço:

Lançamento do Complexo Ecivitas Alteza

Data: 13 de dezembro, das 8h às 18h

Localização: Avenida Professor Milton Almeida dos Santos, 259 – Sorocaba (https://maps.app.goo.gl/ZQa1iV5cbkuxd9Pu9)