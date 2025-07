TechCity Summit 2025 começa nesta quarta em Sorocaba Megafeira de tecnologia e inovação reúne empresas, startups e órgãos públicos no Parque Tecnológico Record Paulista|Do R7 01/07/2025 - 17h11 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h11 ) twitter

Começa nesta quarta-feira (2 de julho), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), o TechCity Summit 2025, uma megafeira de tecnologia, inovação e sustentabilidade do interior paulista. O evento conta com a participação do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga.

O evento segue até quinta-feira (3 de julho), das 9h às 17h, com entrada gratuita, e deverá atrair milhares de visitantes, empresas, startups, órgãos públicos, instituições de ensino e representantes de mais de 30 prefeituras do Estado de São Paulo.

A programação inclui dezenas de expositores, painéis temáticos, experiências imersivas, com destaque para a participação da Abes (Associação Brasileira das Empresas de Software), uma das entidades mais representativas do setor de tecnologia no Brasil.

Também haverá apresentações musicais, todos os dias, das 11h30 às 15h, praça gastronômica e oportunidades de networking com líderes de diversos setores.

Programação

O TechCity Summit abordará temas, como:

* Cibersegurança e Infraestrutura Digital

* Conectividade e Mobilidade Urbana

* Eficiência Energética e Urbana

* Construção de Cidades Inteligentes

* Energia Limpa e Autossuficiência Urbana

* Turismo Inteligente e Economia Criativa

* Comércio Inteligente e Transformação Digital

* Sustentabilidade e Cidades Regenerativas

As palestras e painéis trarão especialistas, empresas e agentes públicos para debater soluções reais e tendências que conectam tecnologia, desenvolvimento urbano e qualidade de vida.

TechCity Summit

O TechCity Summit 2025 é uma realização da Entreteni, de Sorocaba (SP), com correalização do Parque Tecnológico de Sorocaba e apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e Viagens, além da Investe São Paulo, Agem Sorocaba, Agência Inova, Sebrae/Sorocaba, Abes, Associação Comercial de Sorocaba (Acso) e de mais de 30 prefeituras do Estado de São Paulo. A assessoria de imprensa é da agência Q! Notícia Comunicação.

“Estamos muito entusiasmados em realizar a primeira edição do TechCity Summit, um evento que já tomou enormes proporções e nasce com a missão de conectar as empresas, o poder público e a população do interior de São Paulo, no Parque Tecnológico de Sorocaba, um dos mais atuantes do país”, destaca o diretor da Entreteni, Marcel Almeida.

Para o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara, o evento fortalece a missão do PTS de integrar empresas, instituições e governos em prol do desenvolvimento tecnológico e social.

“O TechCity materializa o papel do Parque como catalisador de inovação, empreendedorismo e economia criativa. É uma oportunidade para mostrar ao público tudo o que está sendo desenvolvido para melhorar a vida nas cidades”, afirma.

Serviço

Tech City Summit 2025

Evento aberto ao público

Inscrição gratuita: https://techcity.events/

Data: 2 e 3 de julho de 2025

Horário: 9h às 17h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba – Av. Itavuvu, 11.777 – Sorocaba/SP

Informações no WhatsApp: (15) 99711-2663