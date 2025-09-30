Terceira edição da Cãominhada acontece neste domingo em São Roque As 400 primeiras pessoas que comparecerem ao evento receberão uma camiseta exclusiva

Neste domingo, dia 5 de outubro, vai acontecer a 3ª edição da Cãominhada em São Roque. Promovido pelas Divisões de Esportes e Turismo, o evento especial é voltado para toda a família e para os amantes dos animais.

A concentração começa às 8h, no Recanto da Cascata, ponto de partida da caminhada, que é uma atração gratuita, aberta a toda a população e que promete uma manhã cheia de interações, aprendizado e, claro, muitos pets felizes.

O evento contará com a apresentação do DJ Willian Costa e uma apresentação especial do Canil da GCM da cidade, além da distribuição de algodão doce e pipoca, interação com personagens infantis e Carinha Pintada.

Além disso, a ação traz um brinde especial: as primeiras 400 pessoas que chegarem ao evento receberão uma camiseta exclusiva da atração em tamanhos adulto ou infantil (as camisetas contam com números de tamanhos limitados).

A caminhada seguirá um trajeto tranquilo. Partindo do Recanto da Cascata, os participantes e seus cães passarão pela Rua 16 de Agosto, chegarão até a frente do Grêmio União Sanroquense e retornarão ao ponto inicial. Lembrando que, para garantir a segurança de todos, os cães devem estar com coleira, e os animais de grande porte devem utilizar focinheira durante toda a caminhada.

A Cãominhada é uma iniciativa que une lazer, responsabilidade e carinho pelos animais. Traga sua família, seu amigo de quatro patas e participe desse momento especial de convivência e consciência.

O evento tem o apoio da Fórmula Natural, Bionatural, Agro União São João Novo, Saúde em Foco, Pit Pets, Petlândia, Focinhos Banho e Tosa, Bel Foto Cabine, Au Au Party Pets e Na Pets,