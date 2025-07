Tombamento de ginásio Panela de Pressão gera polêmica em Bauru Noroeste é contra medida aprovada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural Record Paulista|Do R7 11/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h19 ) twitter

O tombamento do histórico ginásio Panela de Pressão, dentro do complexo Damião Garcia, está gerando polêmica em Bauru.

Aprovada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac), essa medida desagrada o Noroeste, dono do imóvel. O ginásio, construído na década de 1950, precisa de reformas estruturais. Hoje, ele está sendo usado pelo Bauru Basket, que sedia jogos do Nacional de Basquete por lá há mais de 10 anos.

Com o tombamento, ficariam proibidas modificações sensíveis, ou até a demolição. A medida precisa passar pela aprovação da prefeita Suéllen Rosin (PSD). Ela pode vetar esse tombamento.

HISTÓRIA

‌



O ginásio Panela de Pressão, que hoje recebe o nome de Claudio Amantini, ex-presidente do Noreoste, foi construído para os Jogos Abertos de 1956.

Ficou conhecido como Panela de Pressão devido às festas de Carnaval que recebia. Também foi palco de glórias esportivas diversas. Uma das principais foi o título brasileiro de 1999, do então Tilibra Copimax.

‌



POSICIONAMENTO DO NOROESTE

O Esporte Clube Noroeste, por meio de seu presidente, Reinaldo Mandaliti, destaca que respeita muito o trabalho e a importância dode Bauru, mas discorda veementemente de uma iniciativa que considera retrógrada e prejudicial não só para a sua instituição esportiva, mas também para o município.

‌



“Reconhecemos o valor histórico e arquitetônico do Ginásio Panela de Pressão, especialmente por sua fachada icônica, visível a todos que passam pela rua. No entanto, a proposta de tombamento, da forma como está sendo conduzida, compromete seriamente as melhorias urgentes de que o ginásio necessita. Hoje, o Panela de Pressão clama por investimentos e modernização. Causa estranhamento, ainda, a intenção de tombar itens internos do complexo, acessíveis apenas a quem circula pelo interior do clube. Um exemplo é uma antiga trave, deteriorada por cupins, proveniente de um estádio que nem existe mais, pois foi destruído por um incêndio. Aproveito a ocasião para sugerir que esse item seja recolhido e preservado em um museu, sob a responsabilidade do Município — com o mesmo zelo dedicado à Estação Ferroviária, à casa onde viveu Pelé na rua Sete de Setembro, e ao Bauru Atlético Clube (BAC)”, afirmou. “Como cidadão, esse tipo de condução me preocupa. Em Bauru, infelizmente, não há histórico de tombamentos bem-sucedidos.”

Ainda de acordo com o dirigente noroestino, as estruturas esportivas citadas pelo Codepac precisam de evoluções, e não podem parar no tempo. Para Reinaldo, Bauru precisa olhar para frente e evoluir. E o Codepac quer que o esporte bauruense de altíssima performace permaneça com raízes fixadas no passado.

“É fundamental que o Codepac nos esclareça qual será o valor da indenização que a Prefeitura de Bauru pretende destinar ao Esporte Clube Noroeste, uma vez que o tombamento em discussão inviabiliza a significativamente a propriedade e o processo de modernização de uma agremiação que hoje integra a elite do futebol paulista e retornou ao cenário nacional por meio da Série D do Campeonato Brasileiro. Estamos em 2025 debatendo projetos concretos para a implantação de uma arena multiuso no Complexo Alfredo de Castilho, com o objetivo de ampliar os espaços de treinamento para o time profissional e viabilizar novos campos destinados às categorias de base. Esse é o caminho natural da evolução do clube, que já alcançou importantes metas, incluindo a quitação de passivos trabalhistas”, afirmou.

Mandaliti cita o exemplo do estádio de Mirassol, onde o time reformulou todo o espaço, que é municipal, e hoje tem uma das fachadas mais modernas, imponentes e bonitas entre todos os times da Série A do Brasileirão. Ele também sugere que a Prefeitura de Bauru compre o Ginásio Panela de Pressão; assim, poderá preservá-lo e arcar com seus custos.