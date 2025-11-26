Uma manhã de cinema, cultura e emoção: indígenas vão curtir as telonas do Alameda Evento vai ser neste sábado, dia 29, com exibição do filme Zootopia 2

No dia 29 de novembro, sábado, às 10h, 55 indígenas do povo Terena da aldeia Ekeruá - entre crianças, adultos, alunos, professores, além do cacique e da pajé - serão recebidos para viverem, em sua grande maioria pela primeira vez, a magia única de uma sessão de cinema.

Nas fotos, registros da primeira edição, realizada em 2024 no Alameda Cine’n Fun

Esta ação chega à sua segunda edição, reafirmando nosso compromisso com inclusão, cultura, respeito e a convivência harmoniosa entre diferentes realidades.

‌



O Alameda irá acolher o grupo com ingressos cortesia, enquanto a Revista Atenção oferecerá pipoca e bebida, tornando esse momento ainda mais especial e acolhedor.

O filme será o desenho ZOOTOPIA 2.

‌



Nas fotos, registros da primeira edição, realizada em 2024 no Alameda Cine’n Fun

Toda a estrutura de transporte já está garantida, com apoio e custeio da Prefeitura de Avaí.

Será uma manhã de integração, aprendizado e celebração, unindo mundos, aproximando histórias e criando memórias que certamente ficarão para sempre.

‌



Quem desejar participar ou colaborar com brindes para o grupo indígena pode entrar em contato com a direção da Revista Atenção, pelo fone 14981250445.