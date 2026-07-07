UniFIO recebe Guilherme Derrite para palestra sobre os desafios da segurança pública no Brasil Ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo e deputado federal participa de encontro no dia 8 de julho para discutir diagnóstico e perspectivas da segurança no país.

A UniFIO promove, na próxima quarta-feira (8), uma palestra especial com o deputado federal Guilherme Derrite, ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, para discutir um dos temas mais relevantes da atualidade: os desafios da segurança pública no Brasil.

Com o tema “O Desafio da Segurança Pública no Brasil – Diagnóstico e Perspectivas para o Futuro”, o evento será realizado no Anfiteatro da UniFIO, com abertura prevista para as 9h30.

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Reconhecido nacionalmente pela atuação na área, Guilherme Derrite foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, é deputado federal e relator de importantes projetos relacionados ao combate à criminalidade, entre eles a lei de combate às facções criminosas e a legislação que extinguiu as saídas temporárias de presos.

Durante a palestra, o parlamentar deve compartilhar experiências adquiridas à frente da maior estrutura de segurança pública do país, apresentar um panorama sobre os desafios enfrentados pelo setor e discutir perspectivas para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança da população.

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A iniciativa busca promover um espaço de conhecimento, reflexão e diálogo sobre um tema que impacta diretamente a vida dos brasileiros. O evento é voltado à comunidade acadêmica, autoridades, profissionais da área e demais interessados no debate sobre segurança pública.

Serviço

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Evento: Palestra “O Desafio da Segurança Pública no Brasil – Diagnóstico e Perspectivas para o Futuro”

Palestrante: Guilherme Derrite – deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo

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Data: 8 de julho de 2026 (quarta-feira)

Horário: Abertura às 9h30

Local: Anfiteatro da UniFIO