Unimed Bauru celebra 55 anos com ingressos gratuitos para clientes em jogo do Noroeste Beneficiários da cooperativa terão acesso gratuito à partida entre Noroeste e União São João, válida pela Copa Paulista, neste sábado (25)

Foto: Divulgação

Em comemoração aos 55 anos de atuação, a Unimed Bauru firmou uma parceria com o Esporte Clube Noroeste e vai oferecer entrada gratuita aos seus beneficiários para a partida entre Noroeste e União São João, válida pela Copa Paulista 2026.

O confronto será realizado neste sábado (25), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

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Para garantir o benefício, basta apresentar o cartão virtual da Unimed Bauru na entrada do estádio, pelo portão B. Não será necessário retirar ingresso antecipadamente.

Os torcedores que não são clientes da cooperativa também poderão assistir ao jogo. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do Estádio Alfredo de Castilho no dia da partida.