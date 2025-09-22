Vendaval causa queda de energia e até abastecimento de água em Bauru é prejudicado Ao todo mais de 30 poços profundos estão com produção prejudicada Record Paulista|Do R7 22/09/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/09/2025 - 15h26 ) X (Twitter)

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que o vendaval que atingiu Bauru nesta segunda-feira (22 de setembro) causou interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversas unidades de produção e reservação, prejudicando o abastecimento público em grande parte da cidade.

​Ao todo, 32 dos 42 poços profundos sofreram uma paralisação não programada devido à oscilação no fornecimento de energia. Por isso, o abastecimento em toda a cidade pode apresentar intermitência, baixa pressão ou desabastecimento pontual.

O DAE segue trabalhando em conjunto com a concessionária de energia para o retomada da produção o mais rápido possível, e conta com a colaboração da população para o uso consciente da água, priorizando o consumo para higiene e alimentação até que a situação seja normalizada.

​Em casos urgentes de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.

Vale lembrar que Bauru já enfrenta um rodízio de abastecimento, devido ao baixo nível do Rio Batalha.