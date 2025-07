Viva São Roque 2025 está chegando com uma programação repleta de atrações imperdíveis O evento acontece no Recanto da Cascata, com entrada gratuita e diversão garantida. Di Ferrero vai se apresentar Record Paulista|Do R7 30/07/2025 - 17h44 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h53 ) twitter

O Viva São Roque 2025 está chegando com tudo para celebrar o 368º aniversário da cidade. A primeira semana do evento, que acontece entre os dias 2 e 7 de agosto, promete atrações para todos os públicos, do adulto à criança. O evento acontece no Recanto da Cascata, com entrada gratuita e diversão garantida.

Abrindo a programação musical do sábado, dia 2 de agosto, a partir das 16h, o público poderá curtir o show da Banda 80 Beats, com grandes sucessos do passado e o melhor do flashback. Mais tarde, às 21h, o palco recebe o tão aguardado Di Ferrero. Ex-vocalista da banda NX Zero, o cantor vem à cidade com sua turnê SE7E, reunindo sucessos da carreira solo e hits do NX Zero, em um espetáculo para se curtir intensamente.

No domingo, 3 de agosto, a partir das 13h, será a chegada dos personagens infantis, que vêm para alegrar a criançada, seguidos dos shows de Michel Oliveira, às 14h, com riffs pesados e mensagens de fé; Thalles e Felipe (Os Traídos), às 16h; e Antunes e Rafael, às 17h30. A programação da noite conta com a apresentação da Banda Texas Hammer, às 19h, tocando Country Rock (ou AGRO-Rock para os íntimos), e da cantora Amanda Lins, às 21h, encerrando a noite.

Na segunda-feira, 4 de agosto, haverá shows de músicos da região: Marião Músico, às 19h, seguido por Juliano Buzzy, às 21h. Na terça-feira, 5 de agosto, às 19h, o palco recebe um tributo ao rei do pop com o cover da cidade, Sérgio Jackson, e, às 21h, a apresentação da Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria.

Na quarta-feira, 6 de agosto, sobe ao palco, às 19h, Juninho Moreno, seguido por Gustavo Alonso, às 21h, cantando sertanejo. Encerrando a primeira semana, na quinta-feira, 7 de agosto, o grupo Só na Social se apresenta às 19h com muito samba e pagode, seguido por Lipe Viana, às 21h, com seu samba acústico.

A programação do Viva São Roque 2025 segue até o dia 16 de agosto, com novas atrações sendo divulgadas ao longo das próximas semanas. A população está convidada a prestigiar o evento, curtir os shows e aproveitar esse momento especial ao lado da família e dos amigos.

Confira a programação da primeira semana:

02 de agosto

- Banda 80 Beats – 16h

- Di Ferrero – 21h

03 de agosto

- Personagens infantis – 13h

- Michel Oliveira – 14h

- Thalles e Felipe (Os Traídos) – 16h

- Antunes e Rafael – 17h30

- Banda Texas Hammer – 19h

- Amanda Lins – 21h

04 de agosto

- Marião Músico – 19h

- Juliano Buzzy – 21h

05 de agosto

- Tributo a Michael Jackson com Sérgio Jackson – 19h

- Escola de Samba Santa Quitéria – 21h

06 de agosto

- Juninho Moreno – 19h

- Gustavo Alonso – 21h

07 de agosto

- Só na Social – 19h

- Lipe Viana – 21h