Na véspera do pagamento, vítimas das chuvas no RJ ainda não sabem se vão receber cartão Recomeçar Governo do estado confirmou o rapasse para o dia 2 de abril, mas a distribuição deve ser informada pelas prefeituras

Moradores perderam eletrodomésticos e mobiliário Moradores perderam eletrodomésticos e mobiliário (Record Rio)

Vítimas do temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro, no início deste ano, ainda não sabem se vão receber o cartão Recomeçar, disponibilizado para cobrir gastos com mobiliários, eletrodomésticos e materiais de construção.

O governo estadual começa a pagar o benefício de R$ 3 mil, em parcela única, a partir desta terça-feira (2), mas a comunicação da entrega fica sob a responsabilidade dos municípios.

Moradores de cidades da Baixada Fluminense, como Mesquita e Belford Roxo, dizem não terem sido informados ainda sobre a aprovação dos cadastros feitos junto às prefeituras. Preocupados, eles tentam se mobilizar nas redes sociais em busca da confirmação da listagem com o nome dos contemplados.

Uma moradora de Belford Roxo, que prefere não se identificar, explicou que as vítimas tentam trocar informações nos grupos. Segundo ela, os moradores tiveram que enfrentar três dias de filas, mas não receberam respostas.

"O objetivo é conseguir os nossos direitos para, pelo menos, ter uma vida digna. Já que não temos ninguém à frente disso, somos um pelo outro. Isso é um pedido de socorro, porque não temos com quem falar. Falaram que é a partir do dia dois, mas na prefeitura não há nenhuma informação. Estão esperando a próxima chuva para acontecer tudo de novo?", questionou.

Cidade foi uma das mais afetadas

Belford Roxo foi um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas do dia 13 de janeiro. Uma mulher segue desaparecida depois que o carro em que estava caiu no rio Botas.

Moradora do bairro Sargento Roncalli, uma das vítimas que também fez o cadastro e prefere não se identificar, disse ter perdido tudo dentro de casa no temporal. Ela espera que o auxílio ajude a cobrir parte do prejuízo.

“Depois que a água abaixou, continuamos sofrendo. Hoje, a marca d'água está nas paredes da minha casa, que está destruída. Estou terminando de pagar um armário destruído pela água e não tenho dinheiro para comprar outro. Vou esperar o cartão, mas são tantas coisas para repôr que ainda não sei o que vou fazer. O valor não vai dar para tudo isso, mas o pouco que for restituído vai ajudar a continuar”, desabafou.

Cartão Recomeçar

Ao R7, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos disse ter finalizado as checagens dos cadastros enviados pelas prefeituras.

Ainda de acordo com a pasta, 20 mil benefícios serão entregues, a partir do dia 2 de abril, na primeira etapa do programa.

Questionada sobre a comunicação aos beneficiários, a secretaria explicou que a distribuição é de responsabilidade dos municípios.

O que disse a Prefeitura de Belford Roxo

Por meio de nota, a prefeitura de Belford Roxo afirmou que "quem tiver direito ao benefício será comunicado no momento oportuno, quando os trâmites legais e administrativos forem finalizados".

Segundo a administração municipal, ocorreram 24.783 inscrições para cartão do Programa Recomeçar. Até o momento, 10.707 nomes atestados foram encaminhados ao governo estadual.

Por fim, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome informou que está em contato com o governo estadual para iniciar a entrega dos cartões.

Posicionamento da Prefeitura de Mesquita

A Prefeitura de Mesquita disse que a entrega está prevista para começar a acontecer a partir de abril e aguarda o recebimento das primeiras unidades. A recomendação é que os munícipes fiquem atentos ao número de celular indicado no momento de registro emergencial no CRAS, pois eles serão notificados assim que os cartões estiverem disponíveis para a retirada.

No mês de janeiro, a Subsecretaria Municipal de Assistência Social encaminhou ao governo estadual os 4.700 casos, no primeiro lote, e 436, no segundo, de registros dos afetados pelo temporal do início do ano.