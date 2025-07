A partir de sábado (2), só o cartão ‘Jaé’ será aceito em ônibus, BRT, VLT e vans municipais do Rio Riocard continuará válido no metrô, trens, barcas, ônibus e vans intermunicipais, além de seguir ativo para usuários do Bilhete Único Intermunicipal Rio de Janeiro|Do R7 29/07/2025 - 09h28 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h28 ) twitter

Novo sistema de bilhetagem será exclusivo na capital a partir de 2 de agosto Reprodução/R

A partir de sábado (2), o cartão Jaé, da Prefeitura do Rio, será obrigatório para acessar ônibus municipais, vans autorizadas, “cabritinhos”, BRT e VLT.

O Riocard Mais não será mais aceito nesses transportes, exceto para quem utiliza o BUI (Bilhete Único Intermunicipal), que permite integração entre um transporte municipal e outro intermunicipal por até R$ 8,55.

Mesmo com a mudança, os validadores da Riocard Mais continuarão funcionando nos transportes municipais exclusivamente para quem tem o benefício do BUI.

Já os demais meios de transportes sob gestão do Estado, como metrô, trens, barcas, ônibus e vans intermunicipais, continuarão aceitando o Riocard normalmente. Passageiros que utilizam diferentes sistemas precisarão manter os dois cartões ativos e carregados.

