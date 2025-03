Polícia Federal prende uma mulher com cerca de 36 kg de drogas na Região dos Lagos no Rio A droga, que vinha da comunidade da Rocinha tinha como destino a cidade de Cabo Frio, local onde seria distribuída. Rio de Janeiro|Do R7 28/03/2025 - 08h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 08h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal, com apoio da PRF ( Polícia Rodoviária Federal)e da PM (Polícia Militar / 25º BPM), prendeu uma mulher que transportava cerca de 36 kg de drogas, sendo aproximadamente 10 kg de cocaína e 26 kg de maconha, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

PF prende mulher com drogas na Região dos Lagos Polícia Federal

Policiais federais da Delegacia da PF em Macaé, destacados no Posto da Polícia Federal em Cabo Frio, com apoio de policiais militares do 25º BPM, abordaram o carro.

Durante a ação, os policiais encontraram a droga, embalada em centenas de sacos plásticos, no porta malas do automóvel. A motorista do veículo, que vinha da Rocinha, no Rio de Janeiro, tinha como destino a cidade de Cabo Frio, local onde a droga seria distribuída.

‌



Após a prisão em fragrante, a mulher foi conduzida ao Posto de Polícia Federal em Cabo Frio. Depois foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça.

‌



A presa responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena que pode chegar a 15 (quinze) anos de reclusão.