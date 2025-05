Acidente com brinquedo em parque de diversões mata jovem e deixa feridos em Petrópolis (RJ) A prefeitura cassou o alvará do espaço instalado em uma feira de exposições de Itaipava Rio de Janeiro|Do R7 03/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 03/05/2025 - 11h44 ) twitter

Vítimas foram levadas para a UPA de Itaipava RECORD

Um acidente com um brinquedo em um parque de diversões matou um jovem e deixou duas mulheres feridas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na madrugada desse sábado (3).

De acordo com a prefeitura, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itaipava.

O rapaz identificado como João Victor da Silva, de 19 anos, não resistiu ao chegar na unidade devido às múltiplas lesões.

Uma mulher teve ferimentos leves, enquanto outra sofreu escoriações. As duas receberam atendimento e já foram liberadas.

‌



Após o acidente com o brinquedo “Expresso do Amor”, a Prefeitura de Petrópolis cassou o alvará do parque de diversões Crazy Park, instalado na feira de exposições de Itaipava.

“A prefeitura se solidariza com as famílias e segue acompanhando o caso, prestando todo o apoio necessário às vítimas e à família”, informou por meio de nota.

‌



A Polícia Civil fez uma perícia técnica no local e investiga as causas do acidente. Testemunhas já começaram a prestar depoimento.

Já o parque ainda não foi localizado pela reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

