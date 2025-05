Acidente com cinco carros, duas motos e ônibus deixa feridos e interdita a linha Vermelha A colisão aconteceu por volta das 15h. Bombeiros e CET-Rio atuam no local Rio de Janeiro|Do R7 05/05/2025 - 16h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h36 ) twitter

Acidente com capotamento interditou a linha Vermelha Reprodução/ Centro de Operações Rio

Um grave acidente de trânsito seguido de capotamento deixou ao menos quatro feridos na linha Vermelha, no Rio de Janeiro, no sentido Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (5).

A colisão envolveu ao menos cinco carros, duas motos e um ônibus e levou ao fechamento da via expressa no trecho após a Ilha do Fundão, de acordo com o Centro de Operações Rio.

O acidente aconteceu por volta das 15h. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Bombeiros e CET-Rio atuam no local. O trânsito sendo desviado pela Ponte Velha do Galeão e Avenida Brigadeiro Trompowski na altura do Terminal de Cargas.

