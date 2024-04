Acidente deixa sete pessoas feridas e quatro veículos destruídos em Niterói (RJ) De acordo com as primeiras informações, o motorista de um caminhão teria perdido o controle da direção

Um acidente deixou pelo menos sete pessoas feridas e quatro veículos e uma moto destruídos, na manhã desta sexta-feira (22), na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, região metropolitana do Rio.

De acordo com as primeiras informações, o motorista de um caminhão teria perdido o controle da direção arrastando os veículos e uma moto por alguns metros da via. Por conta do acidente, a pista em direção à ponte Rio-Niterói foi completamente interditada.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local do acidente.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.