Acidente deixa um morto e mais de 20 feridos na RJ-116; ônibus e carro capotaram

Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta e 22 feridas na RJ-116, altura de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (11).

De acordo com as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 7h20, depois que os dois veículos capotaram no KM 6,5, na pista sentido Friburgo.

As vítimas foram atendidas no local pelos militares e funcionários da concessionária responsável pela via. Até as 8h, ao menos seis delas haviam sido levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na mesma região.

De acordo com informações da RECORD, as vítimas que deram entrada na unidade são homens, entre 27 e 62 anos, e apresentam estado de saúde estável.