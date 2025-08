Acidente entre carros e moto na autoestrada Lagoa-Barra deixa seis feridos Porsche trafegava em alta velocidade e bateu em outro carro que colidiu com moto; veículo de luxo capotou e pegou fogo Rio de Janeiro|Do R7 02/08/2025 - 10h52 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h52 ) twitter

Seis pessoas ficaram feridas em grave acidente na autoestrada Lagoa-Barra Reprodução / Centro de Operações Rio

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto ocorreu na autoestrada Lagoa-Barra, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, durante a madrugada deste sábado (2), e deixou seis pessoas feridas.

Segundo relatos, um veículo Porsche trafegava em alta velocidade pela via, quando colidiu com outro carro, que, por sua vez, acertou uma moto. Com a força do impacto, o carro de luxo capotou e pegou fogo.

O quartel da Gávea do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 4h25.

Seis vítimas foram socorridas, sendo uma delas em estado grave. Uma pesssoa teve ferimentos moderados e outras quatro tiveram ferimentos leves. Todas foram levadas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon.

De acordo com o COR (Centro de Operações Rio), os dois sentidos da autoestrada precisaram ser interditados. O desvio de trânsito aconteceu para a orla de São Conrado e a avenida Niemeyer.

Por volta das 06h55, a autoestrada foi totalmente liberada.

