Acidente entre dois caminhões interdita rodovia Magé-Manilha Caminhão-baú fica completamente destruído; caminhão cilindro transportava gás e foi atingido apenas na cabine Rio de Janeiro|Do R7 05/06/2025 - 10h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h35 )

Acidente entre dois caminhões interdita rodovia Magé-Manilha

Um grave acidente envolvendo dois caminhões na rodovia Magé-Manilha, região metropolitana do Rio de Janeiro, interditou asduas faixas de trânsito na manhã desta quinta-feira (5).

Quatro pessoas ficaram feridas. Uma delas foi removida em estado grave pela equipe de resgate e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. As outras três vítimas foram socorridas com ferimentos leves.

Um caminhão-baú ficou completamente destruído. Sua parte lateral abriu, fazendo produtos caírem na pista e ao lado da ponte por onde os veículos passavam no momento da colisão. O caminhão cilindro, que transportava gás, foi atingido apenas na cabine.

Acidente entre dois caminhões interdita rodovia Magé-Manilha

Por volta das 7h, o tráfego foi totalmente paralizado nos dois sentidos da BR-493, tanto na direção da Região dos Lagos, quanto na direção de Petrópolis.

Um grande congestionamento, de até 6 quilômetros, se formou na via. Em torno das 8h, uma das pistas foi liberada, após retirada de um dos veículos.

