Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa dois mortos e mais de 20 feridos no RJ Quatro vítimas foram socorridas em estado grave. Outras 19 tiveram ferimentos leves Rio de Janeiro|Do R7 25/01/2025 - 11h22 (Atualizado em 25/01/2025 - 11h22 )

Acidente aconteceu no km 209 da BR-116 Reprodução/ EcoRioMinas

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou duas mulheres mortas e 21 feridos na Via Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado (25).

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), quatro vítimas foram socorridas em estado grave. Outras 19 tiveram ferimentos leves.

Bombeiros do quartel de Seropédica trabalharam no atendimento às vítimas com o apoio de um helicóptero. Agentes da concessionária Eco RioMinas também foram para o local.