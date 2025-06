Ônibus cai em canal na avenida Ayrton Senna, zona oeste do Rio, e deixa 33 pessoas feridas Ainda não há confirmação sobre o que causou o acidente Rio de Janeiro|Do R7 17/06/2025 - 10h43 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente grave: ônibus vira e cai em canal na avenida Ayrton Senna, zona oeste do Rio

Um ônibus da linha 880 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca) caiu em um canal que liga a Cidade de Deus à avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (17). O coletivo estava lotado no momento do acidente. 33 pessoas ficaram feridas, sendo que 29 foram levadas para hospitais e 4 atendidas e liberadas no local.

A queda ocorreu pouco depois das 8h10, na pista lateral da avenida Ayrton Senna, nas proximidades do Sesc. Imagens gravadas por passageiros mostram o momento do resgate de vítimas, feito por motoristas e motociclistas que passavam pelo local. O veículo chegou a capotar e ficou com as rodas para cima.

Ainda não há confirmação sobre o que causou o acidente. O Corpo de Bombeiros informou que agentes do quartel da Barra da Tijuca foram acionados por volta de 8h30. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar também estão no local para prestar socorro e providenciar a retirada do ônibus.

Em nota, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que a empresa responsável aguarda a conclusão da perícia para esclarecer a dinâmica do acidente. A concessionária também afirmou que está acompanhando o caso e prestando assistência às vítimas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp