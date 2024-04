Rio de Janeiro |Do R7

Adolescente é apreendida pela polícia após furtar 167 peças íntimas de shopping no Rio A mercadoria foi avaliada em mais de R$ 8 mil e seria entregue a um camelô da comunidade de Manguinhos

Uma adolescente de 15 anos foi detida, nesta segunda-feira (18), após furtar 167 peças íntimas em uma loja de um shopping na Avenida Abelardo Bueno, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Segundo a polícia, na delegacia a adolescente afirmou que as peças seriam entregues a um camelô da comunidade do Manguinhos, na zona norte. Contra ela já havia um mandado de busca e apreensão em aberto.

De acordo com as investigações, as roupas íntimas foram avaliadas em mais de R$ 8 mil.

A menor de 18 anos foi encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, no centro do Rio, onde o caso foi registrado.